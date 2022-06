Artistas LGBTIQ+ diseñaron etiquetas de vinos para una bodega de Mendoza

Melo, en diálogo con Télam, comentó: "Me hablaron desde la bodega, y me contaron acerca de la propuesta, lo que habían hecho el año pasado (con "Wine is Love" a beneficio de la ONG Ciclo Positivo), y me pareció que este año iban más allá, y me copó mucho más porque está con lo que yo hago, más allá de mi género y mi sexualidad, que es importante por esta campaña específica y por este mes, pero como una cuestión de no ver solo eso".

"Soy estudiante de Diseño Gráfico, trabajo en La Mocha (Celis) en el área de Comunicación, aunque lo que más me gusta es la ilustración", relató.

"La Mocha es lo más, me siento súper cómoda ahí trabajando, somos todas personas trans en el equipo en el que estoy, entonces se generan otros vínculos de más entendimiento y empatía", resaltó.

"Desde la bodega querían hacer algo estilo Pop-Art, con influencias de (Jean-Michel) Basquiat, y de (Andy) Warhol, entonces me puse a buscar referencias y en los retratos que hacía Warhol pensé que yo soy de hacer retratos auto referenciales y se me ocurrió darle un giro para llevarlo a un lado que a mí me represente y que pueda llegar a transmitir un mensaje como el que me plantearon de la inclusión", apuntó Melo.

"Y así surgió el diseño de la etiqueta -agregó- donde me veo representada, porque soy yo en tres etapas de mi vida".

Identidad

Sobre su identidad, Melo explicó: "Desde bastante 'peque' supe que era lesbiana, pero de saberlo a hacer algo al respecto, como ir a una marcha, activar, o juntarte con otras personas que estén pasando lo mismo, pasan varios años. A los 19 me empecé a definir como una persona trans, a ir a marchas del Orgullo, a juntarme más con personas LGTB y a habitar otros tipos de espacios. Y a los 21 dije 'soy no binarie' y con esa me quedé".

Tomi Mantis, por su parte, le dijo a Télam: "Yo soy ilustrador. No trabajo con La Mocha, pero fueron ellos los que me recomendaron para este trabajo ya que en su momento les había dejado mis trabajos, pero mi trato siempre fue con la bodega. Corbeau Wines se puso en contacto con La Mocha, me contactaron y yo les mostré mi portfolio, les gustó y así fue como empezamos con este proyecto".

Sobre su identidad, compartió: "Siempre -desde mis 11 o 12 años- supe que no había una barrera ni una etiqueta hacia las personas que me podían llegar a atraer, y unos años antes de la pandemia, entre 2017 y 2018, me puse a cuestionar todo esto de las etiquetas de género, y la identidad de uno, y fue como un proceso, y en 2019 me reconocí como una identidad 'agénero'".

"Es importante -añadió- que estas cosas se discutan, siempre desde el respeto, y de tener la cabeza abierta. Tenemos que hacer un laburo de construcción, que es difícil, pero todo lo complicado tiene su regalito y su premio al final", añadió.

"Desde lo personal, que me hayan elegido, me puso muy contento, porque estoy representando una parte de la comunidad, porque con Melo es lo que estamos haciendo. Estoy feliz con el trato, porque nos eligieron por nuestro trabajo y compromiso, y lo que siempre se pide: laburo y educación para esta parte de la comunidad que ha sido tan golpeada a lo largo de los años", aseguró.

"Tomi Mantis es el nombre artístico con el que firmo mis ilustraciones y cada cosa que hago. Está el 'ídoloMantis', o 'Mantís Flor del Diablo' (un insecto), me gusta este ser en apariencia peligrosa pero al mismo tiempo se camufla y es una flor, por lo que me parece que hay un mensaje poderoso sobre la transformación, que a mí me interesa un montón", explicó.

"Me asignaron al sexo femenino y descubrí mi identidad como agénero, que significa la persona que no tiene género, digamos con identidades no binarias", remarcó.

Tomi tiene varias actividades: "No solo me dedico a la ilustración como laburo, sino que estudio Letras, y además trabajo en una cooperativa de soluciones informáticas trans (ALT Cooperativa) donde hacemos páginas web, y también trabajo en otra empresa que se dedica a contenidos web".