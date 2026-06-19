Arquitectura del futuro: casas hechas con hormigón y residuos plásticos 3D

En concreto, las máquinas que esta empresa desarrolla puede ser empleadas en edificaciones y utilizan una mezcla de hormigón especial a la que se le incorpora plástico triturado reciclado (pellets o escamas) de cooperativas zonales. Se puede usar plástico reciclado de botellas o goma, porque el desperdicio de una impresora hogareña no alcanzaría ni para una línea de la construcción.

Una impresora 3D es una máquina capaz de crear piezas, figuras y objetos con volumen (alto, ancho y largo) partiendo previamente de un diseño realizado por ordenador con un programa CAD. Canva

Con esta máquina se puede hacer una construcción de una planta, y en el caso de querer agregar más pisos, se deberá emplear mano de obra humana. Además, son aptas para cualquier tipo de clima porque no dejan de ser de hormigón; incluso hay videos donde las golpean con una masa y ni se mueven. El mantenimiento es incluso más bajo que en las construcciones tradicionales.

En cuanto a las principales ventajas que ofrece este tipo de construcción, la principal es la customización de los espacios. Se pueden imprimir partes de muebles, mesadas o una barra de cocina incorporada en el mismo recorrido de la impresora. Se puede armar la estructura de lo que sea, incluso escaleras. Además, este tipo de construcción es compatible con edificaciones de otro tipo materiales. Primero debe realizarse un análisis del terreno y de las condiciones de la casa original antes de mezclar construcciones.

Por último se puede mencionar que este tipo de construcciones se realizan en poco tiempo. Desde la empresa constructora aseguran: "Una estructura sencilla de unos 20 m² (tipo monoambiente) tarda alrededor de 3 a 4 días. En menos de una semana ya tenés la estructura completa".

Este tipo de máquinas surge con la idea de convertir archivos digitales en prototipos reales. Canva

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de esta construcción?

Desde 3D Impresoras aseguran que el precio es de USD500 y USD700 por m², lo que representa un ahorro de hasta 30% frente a la construcción tradicional.