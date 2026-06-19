El sueño de la casa propia se está volviendo posible para muchas personas gracias a una revolución que está ocurriendo en la construcción y en la arquitectura.
Arquitectura del futuro: casas hechas con hormigón y residuos plásticos 3D
En Argentina, un proyecto apuesta a desarrollar viviendas impresas en 3D utilizando plástico reciclado proveniente de residuos generados por la propia actividad de fabricación aditiva, combinando innovación, sustentabilidad y economía circular.
Además de las casas chinas, en Argentina se ha vuelto tendencia una forma de construcción sustentable que poco a poco comienza a verse en diversas partes del país: el uso de residuos de impresoras 3D para crear una vivienda.
La empresa de ingeniería 3D Impresoras está revolucionando la forma de construcción en la Argentina, y ahora están desarrollando una impresora de casa. Giannina Barbieri, la cofundadora de la empresa asegura que si bien el proyecto se encuentra en la etapa inicial, los desarrolladores y las constructoras de diversas partes del país y del mundo están mirando de cerca este modelo. En primer lugar, por el auge de la construcción modular, luego, por la necesidad de acelerar tiempos de obra y finalmente, por la búsqueda de sistemas más eficientes.
En concreto, las máquinas que esta empresa desarrolla puede ser empleadas en edificaciones y utilizan una mezcla de hormigón especial a la que se le incorpora plástico triturado reciclado (pellets o escamas) de cooperativas zonales. Se puede usar plástico reciclado de botellas o goma, porque el desperdicio de una impresora hogareña no alcanzaría ni para una línea de la construcción.
Con esta máquina se puede hacer una construcción de una planta, y en el caso de querer agregar más pisos, se deberá emplear mano de obra humana. Además, son aptas para cualquier tipo de clima porque no dejan de ser de hormigón; incluso hay videos donde las golpean con una masa y ni se mueven. El mantenimiento es incluso más bajo que en las construcciones tradicionales.
En cuanto a las principales ventajas que ofrece este tipo de construcción, la principal es la customización de los espacios. Se pueden imprimir partes de muebles, mesadas o una barra de cocina incorporada en el mismo recorrido de la impresora. Se puede armar la estructura de lo que sea, incluso escaleras. Además, este tipo de construcción es compatible con edificaciones de otro tipo materiales. Primero debe realizarse un análisis del terreno y de las condiciones de la casa original antes de mezclar construcciones.
Por último se puede mencionar que este tipo de construcciones se realizan en poco tiempo. Desde la empresa constructora aseguran: "Una estructura sencilla de unos 20 m² (tipo monoambiente) tarda alrededor de 3 a 4 días. En menos de una semana ya tenés la estructura completa".
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de esta construcción?
Desde 3D Impresoras aseguran que el precio es de USD500 y USD700 por m², lo que representa un ahorro de hasta 30% frente a la construcción tradicional.