Mendoza tiene su primera tienda online de la construcción

Cotizar toda una obra en minutos y online

Uno de los principales diferenciales de TiendaBilder.com es su sistema de cotización digital: los usuarios pueden cargar su listado completo de materiales y obtener en pocos minutos una cotización con precios actualizados y reales de tiendas de Mendoza, antes de concretar la compra. La lista se puede guardar y se actualiza dinámicamente si cambian los precios.

Foto2 La experiencia de compra online disponible las 24 horas fue diseñada para facilitar el acceso a todos los perfiles de consumidores.

La herramienta está pensada tanto para particulares que están construyendo o refaccionando como para arquitectos, técnicos, maestros mayores de obra y empresas constructoras, que necesitan planificar presupuestos con mayor previsibilidad.

Financiación, envíos y retiro en tienda

La experiencia de compra online disponible las 24 horas fue diseñada para facilitar el acceso a todos los perfiles de consumidores. Se puede comprar en hasta 12 cuotas fijas con tarjetas bancarias, recibir sin cargo en el Gran Mendoza en muchas tiendas con sus envíos propios o la opción de recibir por OCA.

Además la tienda ofrece retiro sin costo en los locales físicos de todas las empresas participantes. Al tratarse de comercios radicados en la provincia, los procesos de cambio y devolución resultan más ágiles y cercanos, fortaleciendo la relación entre cliente y proveedor.

Apostar al comercio local

Bilder se presenta como una apuesta estratégica al desarrollo del ecosistema productivo mendocino. En un contexto donde gran parte de las compras digitales se realizan fuera de la provincia, la plataforma busca consolidar un canal que impulse el trabajo, la industria y el comercio local.

El proyecto es impulsado por Pablo Catalani, especialista en marketing de la construcción y Pablo Bicego, experto en estrategia de marcas y negocios digitales.

“Bilder no es solo un marketplace, es una herramienta para que el sector gane competitividad y para que los mendocinos puedan comprar de manera simple, con precios reales y respaldo local”, señalaron desde Bilder.

La tienda se encuentra en un proceso de expansión sumando nuevas empresas que deseen comercializar sus productos en el mundo del comercio digital.

Quienes deseen conocer más podrán visitar www.conocebilder.com.ar o comunicarse vía WhatsApp al 261-660-8408 o [email protected]