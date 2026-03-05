Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

El Registro Provincial de Adopción esta buscando personas que quieran ser y hacer familia con un niño de 12 años de edad. C. es un niño que se encuentra viviendo en un ámbito institucional desde hace largo tiempo.
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 12 años
Es una persona muy afectuosa. Le encantan los juegos al aire libre. Disfruta mucho de ir a la cancha e irse de vacaciones. Empieza este año 1 ° año de la secundaria, y como posee cierta discapacidad en el área de su intelectualidad tiene algunas dificultades en la incorporación de la lecto-escritura.
Buscamos una familia que desee acompañar y potenciar aun mas el entusiasmo que realiza C. por sí mismo para construir una nueva vida. La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.