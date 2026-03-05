Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 12 años

Es una persona muy afectuosa. Le encantan los juegos al aire libre. Disfruta mucho de ir a la cancha e irse de vacaciones. Empieza este año 1 ° año de la secundaria, y como posee cierta discapacidad en el área de su intelectualidad tiene algunas dificultades en la incorporación de la lecto-escritura.

Buscamos una familia que desee acompañar y potenciar aun mas el entusiasmo que realiza C. por sí mismo para construir una nueva vida. La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.