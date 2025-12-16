ARCA: cuáles son los nuevos montos del monotributo para diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (conocida simplemente como ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes al mes de diciembre 2025.
En la siguiente nota te diremos cuáles son los nuevos montos del monotributo en cada una de las categorías.
¿Cuánto paga cada categoría de monotributo en diciembre 2025?
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Antes de realizar el pago, los contribuyentes deben verificar su categoría actual de monotributo. En caso de incumplir en los plazos de pago, se podrían generar recargos e intereses, lo cual derivará en la exclusión automática del régimen. Por otro lado, las deudas impagas pueden afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Aquellos que no abonen el monotributo se exponen a sanciones legales y económicas, y además pueden perder la cobertura previsional y de obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.
Desde ARCA también le recordaron a los usuarios que en febrero del 2026 se realizará la recategorización del monotributo. El trámite está dirigido a quienes hayan superado los parámetros de su categoría durante el último año.
Al momento de hacer la recategorización, se tienen en cuenta los siguientes datos:
- Ingresos facturados
- Consumo de energía eléctrica
- Superficie afectada a la actividad
- Alquileres devengados, en caso de corresponder
La recategorización es imporante para mantener la situación fiscal en regla y evitar inconsistencias ante el fisco, ya que permite adecuar el encuadre real de cada contribuyente.