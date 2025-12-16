ARCA: cuáles son los nuevos montos del monotributo para diciembre 2025

ARCA ARCA confirmó los nuevos montos a pagar en cada categoría del monotributo.

Aquellos que no abonen el monotributo se exponen a sanciones legales y económicas, y además pueden perder la cobertura previsional y de obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.

Desde ARCA también le recordaron a los usuarios que en febrero del 2026 se realizará la recategorización del monotributo. El trámite está dirigido a quienes hayan superado los parámetros de su categoría durante el último año.

Al momento de hacer la recategorización, se tienen en cuenta los siguientes datos:

Ingresos facturados

Consumo de energía eléctrica

Superficie afectada a la actividad

Alquileres devengados, en caso de corresponder

ARCA (2) ARCA ajustó las cuotas de diciembre y anticipó cómo será la recategorización 2026.

La recategorización es imporante para mantener la situación fiscal en regla y evitar inconsistencias ante el fisco, ya que permite adecuar el encuadre real de cada contribuyente.