Andrés Vázquez asumirá al frente de ARCA tras la renuncia de Juan Pazo

Mendoza afip2.jpg La ex AFIP, ahora ARCA tiene nuevo director ejecutivo.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto a partir del 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como titular del organismo recaudador para completar el período establecido por ley. La norma incluye, además, un agradecimiento a los funcionarios salientes por los servicios prestados.

ARCA, impuestos y control aduanero

ARCA es un ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez se desempeñaba como Director General de la DGI desde la creación de ARCA, organismo que reemplazó a la ex AFIP.

El recambio en la conducción se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, un período de intensa actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

Fuentes: Boletín Oficial y Noticias Argentinas