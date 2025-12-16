Andrés Vázquez asumirá al frente de ARCA tras la renuncia de Juan Pazo

Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP. A partir de este jueves, reemplazará a Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La salida de Juan Pazo fue atribuida oficialmente a su regreso al sector privado, aunque desde el Ministerio de Economía indicaron que continuará colaborando con el ministro Luis Caputo.
Desde la Presidencia señalaron que el recambio en la conducción ejecutiva busca asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.
El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto a partir del 18 de diciembre.
En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como titular del organismo recaudador para completar el período establecido por ley. La norma incluye, además, un agradecimiento a los funcionarios salientes por los servicios prestados.
ARCA, impuestos y control aduanero
ARCA es un ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Vázquez se desempeñaba como Director General de la DGI desde la creación de ARCA, organismo que reemplazó a la ex AFIP.
El recambio en la conducción se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, un período de intensa actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.
Fuentes: Boletín Oficial y Noticias Argentinas