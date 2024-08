Árbol de Jade: cómo regarlo con el agua de las pastas

Agua pastas.jpg Agua de las pastas.

¿Cómo usar el agua de las pastas en el árbol de Jade?

El agua con el que hierves las pastas está llena de almidón, y es rica en minerales y vitaminas como por ejemplo, calcio, hierro, fósforo, potasio y zinc. De esta forma puedes usarla para regar tu árbol de Jade y tus plantas en general.

Solo tienes que asegurarte de que la misma no esté muy salada, ni que esté caliente o hirviendo al momento de regar tu árbol de Jade o cualquier otra planta. De más está decir que esa agua debe estar colada, asegúrate de que no se escape ningún resto de pasta o fideos en las plantas.

Además, el sitio web Guía de Jardinería remarca que si le añades aceite al agua para que la pasta no se pegue durante su cocción, no la uses en las plantas porque el aceite tiende a calentarse con la luz solar y esto podría quemarlas.

Notarás que el uso regular del agua de pastas en el árbol de Jade y en otras plantas servirá para que las hojas luzcan más verdes y exuberantes. Además, se acelerará el crecimiento de lactobacilos y hongos beneficiosos del suelo como las micorrizas que son la asociación simbiótica entre la raíz de una planta y un hongo.

Árbol de Jade.jpg Árbol de Jade.

¿Qué otro tipo de agua se puede usar para regar las plantas?

Sitios web como Guía de Jardinería aseguran que además del agua de las pastas, también se puede usar agua destilada o mineral, o en su defecto juntar el agua de lluvia.