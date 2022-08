Lo dijo la fiscal Andrea Lazo, quien anoche había sido informada de que la mujer se había contactado con el colegio privado a través de Whatsapp.

imagen.png La fiscal Andrea Lazo.

La menor de edad quedó bajo la tutela de la Justicia, que durante varias semanas llevó adelante un operativo de búsqueda tras la denuncia del colegio Tomás Alva Edison de que no volvió al aula desde mayo.

La versión de la Justicia

La Secretaría de Información Pública del Poder Judicial dijo a las 11 de este miércoles que Aixa Sánchez está "en buen estado de salud" y que la madre declaró que la menor de edad dejó de ir al colegio "porque quería cambiarla de institución".

Que lo había explicitado en el colegio, dijo. Sin embargo, desde la Edison aseguran que a la chica le perdieron el rastro, ya que seguía figurando como alumna, que no iba a clases pero tampoco aparecía escolarizada en otro establecimiento.

A través de un comunicado oficial, la Justicia informó que la madre dijo "no tener conocimiento de la denuncia de averiguación de paradero" y justificó que no las hubieran encontrado en el domicilio aportado por el colegio porque se habían mudado hace 2 años y no habían aportado ese dato a la institución educativa.

