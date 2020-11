La falta de computadoras y/o celulares, la carencia de internet y la inactividad en las aulas virtuales son algunos de los factores que determinan que muchos alumnos no vayan a promocionar al final de este año escolar y necesitan una vuelta a clases anticipada.

Teniendo en cuenta lo complejo del año en cuanto a lo humano y lo técnico ¿cuál sería un porcentaje óptimo de chicos afectados por la desconexión? -preguntó Nihuil.

Históricamente, no de ahora, aclaró la funcionaria, gracias a la plataforma GEM (sistema Gestión Educativa Mendoza), se ha determinado que "el 2% del total de la matrícula tiene asistencia muy irregular durante el año escolar, podríamos decir que son los "desconectados", que tienen pocos cursados y que, generalmente, entran en el grupo de los chicos repetidores".

"Si este año -siguió Orelogio, de la DGE- con los inconvenientes que todos conocemos más la falta de dispositivos y de internet, estuviéramos un poquito por encima de ese 2% nos daríamos por satisfechos, a pesar de que no debemos olvidar que se trata de chicos y no de estadísticas. Creemos que en 10 días, cuando este proceso de acreditación de saberes y cargado de notas haya terminado, podríamos estar por encima del 3% y no más del 4% del total de la matrícula. Eso sería lo ideal".

Los que venían bien bajan los brazos

Admite Orelogio que "aun en los años de clases presenciales, el cierre del ciclo lectivo siempre ha sido difícil y de mucho trabajo, porque los docentes tienen alumnos que a esta altura del año ya acreditaron todos los saberes del año y otros alumnos a los cuales les falta hacerlo".

Sin embargo, la pandemia agravó el panorama. "Este año en particular la tarea ha sido muy ardua, porque a la falta de presencialidad se une que muchos chicos que habían acreditando saberes y venían bien se han desconectado, entonces los docentes están haciendo un doble esfuerzo para tenerlos conectados hasta el final de la acreditación. Eso es prioritario pero no deja de ser una tarea dura, necesaria e interesante".

La funcionaria valora el trabajo de los docentes incluso desde lo motivacional: "Solamente los docentes pueden ponerles pilas a los chicos para que no abandonen a esta altura del año lectivo, porque los papás también ya están muy cansados. Lo mejor es que hagan el último esfuercito para acreditar saberes. Cuando lo hayan hecho, los docentes podrán dedicarse a los chicos que han tenido trayectorias más débiles. Desde los que han estado prácticamente desconectados a los que, a pesar de estar conectados, fueron bajando los brazos en este segundo cuatrimestre.

Los docentes tienen varios grupos para trabajar. Están trabajando tan bien como lo vienen haciendo desde el comienzo del año lectivo, a pesar de que ellos también están muy cansados.

- Con vista al ciclo lectivo 2021 ¿en qué situación quedarán los chicos que prácticamente no se vincularon con sus maestros este año?

- Gracias a Dios tenemos el GEM, que nos permite tener bien identificados a los chicos que están muy bien, a los que están regular y a los que no están bien. Estos serán puntos de partida diferentes para 2021. Una vez que hayamos concluido este año escolar podremos separar a los chicos entre promocionados y quienes deben algunos espacios promocionales. Esa información será clave para armar el calendario escolar del año 2021.

- ¿Qué derivaciones prevén?

- Si determinamos que tenemos muchos chicos en situación de desconexión y que no hayan podido acreditar, deberemos pensar en un inicio de clases adelantado -aclaro que no estoy hablando del mes de enero- sino de la primera quincena de febrero para que estos chicos tengan un tiempo extra frente al resto para ir acreditando saberes.

"Nuestra mayor preocupación, porque cambian de nivel educativo, son los chicos de séptimo grado y por ellos es esta pequeña vuelta a presencialidad. Porque el 12 de marzo deberán tener acreditado el ciclo primario para empezar la secundaria"