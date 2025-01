ANSES y Milei confirmaron que darán de baja a pensiones cuyos titulares no cumplan con un requisito

Según lo confirmado desde ANSES, los pensionados deben cumplir con un nuevo requisito para cobrar sus haberes. En caso de que no cumplan con lo dictado por la Resolución 918/2024, no podrán cobrar el monto, ya sea de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM. Este requisito es el de residencia.

ANSES: los pensionados que dejarán de cobrar su pensión

La resolución de ANSES apunta directamente contra los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM. Según la disposición del organismo, todos ellos, para cobrar sus haberes, deberán cumplir con el requisito de residencia, que indica que no pueden estar fuera de Argentina por más de 90 días.