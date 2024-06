ANSES-por-tercer-mes-consecutivo-los-pensionados-sufren-un-drástico-cambio-en-el-pago-de-julio.jpg

Un millón y medio de beneficiarios de ANSES, siendo aproximadamente un millón de ellas pensiones por invalidez, se vieron afectados por el cambio dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

ANSES: por tercer mes consecutivo los pensionados sufren un drástico cambio en el pago de julio

Como sucedió en mayo y junio, ANSES y el gobierno de Milei cambiaron en julio 2024 el cronograma de pago de un grupo particular de beneficiarios: los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) no recibirán su cobro en los días que habitualmente lo hacían.

►TE PUEDE INTERESAR: Banco Nación confirmó un tremendo beneficio para jubilados de ANSES en julio

ANSES-por-tercer-mes-consecutivo-los-pensionados-sufren-un-drástico-cambio-en-el-pago-de-julio-1.jpg

Los pensionados venían recibiendo el cobro de sus haberes el primer día hábil de cada mes y desde ANSES explicaron que en mayo el cambio se debió a temas administrativos. Pero, al parecer se va a mantener en el tiempo con la nueva gestión de Mariano de los Heros, el nuevo director del organismo.

En junio, los pensionados comenzaron a cobrar a partir del lunes 10 y en julio, será desde el lunes 8 de julio. Vale recordar que el martes 9 es feriado y el miércoles 10 se reanuda el pago.

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en julio 2024

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de julio de 2024

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de julio de 2024

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de julio de 2024

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de julio de 2024

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de julio de 2024

ANSES: las Pensiones No Contributivas cobrarán con aumento en julio

ANSES confirmó que los pensionados van a tener un aumento del 4,2%, porcentaje de inflación de mayo dado a conocer por el INDEC. Lo que resta conocer es si el Gobierno nacional seguirá entregando el bono en julio y qué monto.

Con esta suma, cada pensión queda de la siguiente manera: