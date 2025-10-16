ANSES: desde qué edad se acredita escolaridad para la Libreta AUH

De igual manera, ANSES detalla que si el hijo del beneficiario de AUH es menor a 5 años y esté escolarizado, puede presentarse el certificado, ya que además permitirá que comience a cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH

Además de recibir bonos como el Complemento Leche, Ayuda Escolar Anual o Tarjeta Alimentar, AUH recibe de ANSES un refuerzo exclusivo. Este tiene una serie de condiciones que cumplir, e inclusive, hay que inscribirse previamente, para poder cobrar lo que es conocido como la Libreta AUH.

ANSES AUH AUE Tarjeta Alimentar Este bono de ANSES es exclusivo para AUH.

La Libreta AUH se compone del 20% que ANSES retuvo mes a mes durante el año previo al beneficiario de AUH. El monto es más que oportuno y, una vez presentada la inscripción y recibir la aprobación del organismo nacional, tarda 60 días en acreditarse.

Para recibir la Libreta AUH necesita que el beneficiario presente una serie de documentación que constate que el niño vaya al colegio, reciba las vacunas correspondientes y vaya regularmente a recibir atención médica.

En este caso, ANSES paga lo correspondiente al 2024. Los montos para AUH son los siguientes:

Menor de edad (Monto General): $188.069,40

Menor de edad (Zona 1): $244.491,60

Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00

Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60

ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

La inscripción a la Libreta AUH ya está abierta, y es que ANSES recibe toda la documentación para así poder recibir este importante monto.

ANSES bono AUH y SUAF Para recibir este bono de ANSES, el titular de AUH debe hacer una inscripción previa.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación: