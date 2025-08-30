ANSES confirmó las fechas de pago y monto para AUH

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

ANSES bono AUH y SUAF ANSES toma la inflación para calcular el aumento

ANSES: cuánto cobrará AUH en septiembre

ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron el porcentaje de aumento que recibirán todas las prestaciones del ente nacional durante septiembre. Hay que saber que, jubilados, pensionados y asignaciones sociales cobrarán un incremento mayor al de agosto, pero ojo, sigue sin superar el 2%.

De acuerdo a lo comunicado por ANSES, los beneficiarios de AUH, al igual que las demás prestaciones, tendrán un incremento del 1,9%. Es importante remarcar que este incremento solo se da en la mensualidad, no en el bono de la Tarjeta Alimentar, que continuará en los 52 mil pesos como mínimo.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, lo que pasaría a pagarle ANSES a los beneficiarios de AUH sería de $92.065,27.