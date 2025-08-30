ANSES confirmó las fechas de pago y monto para AUH

ANSES comienza a transitar la previa a la llegada del mes de septiembre, es por eso que termina de pagar lo correspondiente a agosto. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), son los grandes protagonistas de esta novedad, y es que los titulares de esta prestación ya saben todo respecto al cobro que se viene en el noveno mes del 2025.

La metodología del pago, en cuanto a fechas, y los montos que se pagarán durante septiembre, ya no son estimaciones, sino hechos. ANSES se encargó de dar a conocer el nuevo porcentaje de incremento en las mensualidades de AUH, y brindó, con lujo y detalle, cómo cobrarán el beneficio, de acuerdo a la terminación de DNI y los días estipulados.

ANSES AUH AUE Tarjeta Alimentar
ANSES oficializó que el pago para AUH iniciará el 8 de septiembre

ANSES: estas serán las fechas de pago de AUH en septiembre

ANSES acaba de confirmar el calendario de pago oficial que regirá la acreditación de jubilados, pensionados y distintas asignaciones sociales. En el caso de los beneficiarios de AUH, se comenzará a depositar la mensualidad el 8 de septiembre.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre
ANSES bono AUH y SUAF
ANSES toma la inflación para calcular el aumento

ANSES: cuánto cobrará AUH en septiembre

ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron el porcentaje de aumento que recibirán todas las prestaciones del ente nacional durante septiembre. Hay que saber que, jubilados, pensionados y asignaciones sociales cobrarán un incremento mayor al de agosto, pero ojo, sigue sin superar el 2%.

De acuerdo a lo comunicado por ANSES, los beneficiarios de AUH, al igual que las demás prestaciones, tendrán un incremento del 1,9%. Es importante remarcar que este incremento solo se da en la mensualidad, no en el bono de la Tarjeta Alimentar, que continuará en los 52 mil pesos como mínimo.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, lo que pasaría a pagarle ANSES a los beneficiarios de AUH sería de $92.065,27.

