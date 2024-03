ANSES confirmó DOBLE BONO y una MUY BUENA noticia para JUBILADOS en marzo

Además, ANSES también dio a conocer las fechas de pago, tanto para los que cobran haberes mínimos como para los que ganan la máxima. Según lo confirmado por el organismo, todos los jubilados y pensionados cobrarán en marzo con un aumento del 27,18%, producto de la Ley de Movilidad, que también beneficia a otros sectores como titulares de pensiones no contributivas, asignaciones de pago único y asignaciones sociales como AUH, AUE y SUAF.

Este incremento de ANSES no viene solo, ya que también se abonarán dos bonos que beneficiarán a millones de personas. No obstante, no todo es una buena noticia, ya que estos extras que pagará el organismo social no serán para todos los jubilados, sino que para cobrar cada uno de ellos se deben cumplir ciertos requisitos.