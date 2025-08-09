Inicio Sociedad ANSES
ANSES aumentó la SUAF en agosto 2025: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

ANSES actualizó los montos de las SUAF (Asignaciones Familiares) para agosto 2025 tras la aplicación de la nueva fórmula de movilidad mediante el Decreto 274/24

Por Marcos Barrera [email protected]
La Administración Nacional de Seguridad Social dio a conocer los nuevos montos de las SUAF, el sistema por el cual la ANSES liquida y paga las Asignaciones Familiares que les corresponde, de forma directa, a los trabajadores en relación de dependencia. Cuánto se cobra en agosto 2025 y quiénes pueden acceder.

La SUAF, que es el pago mensual que abona ANSES por cada hijo/a menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo/a con discapacidad, tendrá en agosto de 2025 un aumento del 1,62%. Las Asignaciones Familiares se abona a uno/a de los/as padres o madres.

anses (2)
ANSES aumentó la SUAF en agosto 2025: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES tienen en agosto 2025 un aumento del 1,62%. La suba se obtiene de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que se aplica mensualmente a las jubilaciones, pensiones y asignaciones; que toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso de junio-.

Los montos SUAF (del primer rango de ingresos) para agosto quedaron de la siguiente manera:

  • Asignación Familiar por Hijo: $56.475 (en julio es de $55.573)
  • Asignación Familiar por Hijo en caso de hijo con discapacidad: $183.885 (en julio es de $180.952)
ANSES SUAF aumento
El Sistema Único de Asignaciones Familiares es una política pública que le da apoyo económico a familias con hijas e hijos a cargo, siempre que tengan ingresos registrados o se encuentren bajo determinadas condiciones establecidas por la ANSES.

Vale mencionar que SUAF es el pago mensual que abona ANSES a los trabajadores y trabajadoras registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares por cada hijo o hija menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo o hija con discapacidad.

Topes de ingresos para cobrar SUAF

ANSES dio a conocer los topes de ingresos, tanto individuales como familiares, para agosto 2025:

  • Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $4.630.534
  • Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.315.267

ANSES: fechas de cobro de SUAF en agosto 2024

El calendario de pago de agosto 2025 es el siguiente:

  • Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

ANSES: a quiénes les corresponde la SUAF

Esta asignación está dirigida a personas:

  • trabajadoras en relación de dependencia.
  • que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • trabajadoras monotributistas.
  • trabajadoras de temporada.
  • trabajadoras rurales.
  • que cobren la Prestación por Desempleo.
  • que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
  • Titulares de jubilaciones y pensiones.

