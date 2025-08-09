La SUAF, que es el pago mensual que abona ANSES por cada hijo/a menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo/a con discapacidad, tendrá en agosto de 2025 un aumento del 1,62%. Las Asignaciones Familiares se abona a uno/a de los/as padres o madres.

anses (2) La SUAF es el pago mensual que abona ANSES por cada hijo/a menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo/a con discapacidad.

ANSES aumentó la SUAF en agosto 2025: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES tienen en agosto 2025 un aumento del 1,62%. La suba se obtiene de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que se aplica mensualmente a las jubilaciones, pensiones y asignaciones; que toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso de junio-.