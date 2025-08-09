ANSES aumentó la SUAF en agosto 2025: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Los montos SUAF (del primer rango de ingresos) para agosto quedaron de la siguiente manera:
- Asignación Familiar por Hijo: $56.475 (en julio es de $55.573)
- Asignación Familiar por Hijo en caso de hijo con discapacidad: $183.885 (en julio es de $180.952)
ANSES SUAF aumento
El Sistema Único de Asignaciones Familiares es una política pública que le da apoyo económico a familias con hijas e hijos a cargo, siempre que tengan ingresos registrados o se encuentren bajo determinadas condiciones establecidas por la ANSES.
Vale mencionar que SUAF es el pago mensual que abona ANSES a los trabajadores y trabajadoras registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares por cada hijo o hija menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo o hija con discapacidad.
Topes de ingresos para cobrar SUAF
ANSES dio a conocer los topes de ingresos, tanto individuales como familiares, para agosto 2025:
- Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $4.630.534
- Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.315.267
ANSES: fechas de cobro de SUAF en agosto 2024
El calendario de pago de agosto 2025 es el siguiente:
- Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025
ANSES: a quiénes les corresponde la SUAF
Esta asignación está dirigida a personas:
- trabajadoras en relación de dependencia.
- que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- trabajadoras monotributistas.
- trabajadoras de temporada.
- trabajadoras rurales.
- que cobren la Prestación por Desempleo.
- que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.