Anne Hathaway anunció que está embarazada y emocionó a sus fans con un tierno video

En las imágenes, Anne aparece de pie en una habitación elegante de estilo clásico, rodeada de grandes espejos. La actriz está vestido con un conjunto color marfil de falda larga y blusa cruzada. Posa de perfil y sonríe a cámara mientras deja al descubierto su vientre de embarazada. Hathaway se ve muy feliz y tranquila.

El video no tardó de llenarse de "me gusta" y comentarios de felicitaciones. Muchos fans y celebridades aprovecharon la ocasión para enviarle su cariño y los mejores deseos.

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Entre ellas estuvo Donatella Versace, quien comentó: "¡¡RADIANTE!! Felicidades, mi preciosa Anne. Te envío todo el amor del mundo". Por su parte, Lily Collins expresó su emoción con un efusivo: "¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades a todos! ¡Qué feliz estoy!". En tanto, Gigi Hadid escribió: "YESSSS MOMMMYYYYY", acompañado de varios emojis de corazón.

Un gran año para Hathaway

El anuncio llega en un momento muy importante para la carrera de Hathaway. En abril de 2026, la actriz regresó en uno de sus papeles más recordados con el estreno de The devil wears Prada 2, la película que protagonizó junto a Meryl Streep.

Además, en julio llegará el estreno internacional de Mother Mary, mientras que también forma parte del elenco de The Odyssey, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, que desembarcará en los cines a mediados de julio.