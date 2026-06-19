Anne Hathaway anunció que será mamá de su tercer hijo, en uno de los años más importantes de su carrera, y luego del gran estreno de El diablo viste a la moda 2. La actriz de 43 años está casada con Adam Shulman desde hace casi 14 años, y en esta oportunidad decidieron compartir la noticia con un tierno video en redes.
Anne Hathaway anunció que está embarazada y emocionó a sus fans con un tierno video
Anne Hathaway reveló que está esperando a su tercer hijo junto a su marido Adam Shulman
La estrella de Hollywood y Shulman se casaron en septiembre de 2012. Actualmente son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.
Se agranda la familia de Anne Hathaway
Este viernes Hathaway compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 41 millones de personas, mostrando su panza de embarazada. En la descripción del audiovisual escribió: "Baby, I’m yours" (Bebé, soy tuyo), acompañado por la canción homónima de la artista Barbara Lewis.
En las imágenes, Anne aparece de pie en una habitación elegante de estilo clásico, rodeada de grandes espejos. La actriz está vestido con un conjunto color marfil de falda larga y blusa cruzada. Posa de perfil y sonríe a cámara mientras deja al descubierto su vientre de embarazada. Hathaway se ve muy feliz y tranquila.
El video no tardó de llenarse de "me gusta" y comentarios de felicitaciones. Muchos fans y celebridades aprovecharon la ocasión para enviarle su cariño y los mejores deseos.
Entre ellas estuvo Donatella Versace, quien comentó: "¡¡RADIANTE!! Felicidades, mi preciosa Anne. Te envío todo el amor del mundo". Por su parte, Lily Collins expresó su emoción con un efusivo: "¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades a todos! ¡Qué feliz estoy!". En tanto, Gigi Hadid escribió: "YESSSS MOMMMYYYYY", acompañado de varios emojis de corazón.
Un gran año para Hathaway
El anuncio llega en un momento muy importante para la carrera de Hathaway. En abril de 2026, la actriz regresó en uno de sus papeles más recordados con el estreno de The devil wears Prada 2, la película que protagonizó junto a Meryl Streep.
Además, en julio llegará el estreno internacional de Mother Mary, mientras que también forma parte del elenco de The Odyssey, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, que desembarcará en los cines a mediados de julio.