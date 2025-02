Andinista batió en el cerro Aconcagua el récord de velocidad para la Ruta de Los Polacos

Gregorio Frondizi Aconcagua ruta de los polacos.jpg El cronómetro de Frondizi mostrado como documento que acredita el tiempo empleado.

La proeza del joven chubutense en el Aconcagua

Grego Frondizi es esqueleño pero hace un tiempo se radicó en Mendoza para trabajar como guía de montaña. Logró el récord el domingo 9 de febrero.

Partió desde Plaza Argentina a la cima por la ruta de la cara noreste de la montaña Directa Polacos.

"Una ruta poco común porque sube por un glaciar de nieve", contó el propio Frondizi a periodistas de su provincia y aclaró que "para mí la nieve no es extraña porque soy de Esquel, donde nieva mucho".

El récord consiste en salir del campamento de Plaza Argentina, llegar a la cumbre y volver. Hay dos récords. Yo llevo tres años trabajando como porteador, que es la persona que carga equipo de otras personas y clientes que vienen al Aconcagua

Frondizi estudió en Mendoza para guía de montaña: "Es mi primer año trabajando como guía y era mi primera vez en grandes alturas. El año pasado hice el récord argentino de la ruta normal y del otro lado de la montaña".

Gregorio Frondiz11.jpg Impactante imagen de Gregorio Frondizi en el Aconcagua.

La historia de la Ruta de Los Polacos

La publicación especializada Desnivel explicó que "la Ruta de Los Polacos fue abierta en 1934 por una expedición de montañistas precisamente polacos. Sube por la orilla izquierda del Glaciar de los Polacos, por la línea más directa hasta la cumbre. La mayoría de los intentos realiza el ascenso en tres días con dos campamentos o vivacs".

La ruta en cuestión fue ascendida por primera vez en 1961, a cargo de un grupo de argentinos. El punto de partida de la ascensión se sitúa en el campamento de Plaza Argentina (4.250 metros) y los dos campamentos de altura están situados a 4.900 metros y 5.850 metros.

El propio andinista detalló su travesía en sus redes sociales: "Hacer este tipo de récords es algo muy personal, los tiempos que uno maneja, las formas que uno maneja y la estrategia para alcanzar la cumbre en poco tiempo. El equipo, por lo general se hace solo".

Los atletas simplemente llegan a la cumbre, se sacan una foto y capaz toman algo de agua y se bajan corriendo a campo base. A mi es algo que me cuesta muchísimo entonces me quedé como 20 minutos. El año pasado en el record argentino estuve una hora, porque creo que es parte, sino subís corriendo, bajas corriendo y nunca te sentaste a observar el lugar

Ruta de los Polacos Aconcagua.jpg La zona de la ruta de Los Polacos

La importancia de tener la mente fuerte

El andinista dijo además sobre su proeza en el Aconcagua: "Muy contento de haber realizado un muy buen tiempo de 8 horas 39 minutos y 20 segundos. Es muy importante tener la mente fuerte, ser perseverante y con la voz interior en una actitud positiva y hablándote como si fueses un guerrero. Trabajar en la montaña es difícil, estar lejos de casa y dormir en una carpa, todos los días salgo con mucho peso en la espalda muy temprano y ahí decís ¿Qué hago acá? Y ahí hay que ser fuerte. Te vas acostumbrando. Entendés que sos fuerte y podés".

"Salí a las 2 de la mañana. Dormí muy poco y cuando salís siempre hay un momento en que te da sueño y si no sos consciente te podés confundir. Con los años de experiencia sabés que es algo normal y hay que seguir adelante. Otro problema fue que la noche anterior hubo una nevada más grande de lo pronosticada que me tuvo un poco nervioso porque se veía y caminar no es lo mismo, estar abriendo huella con nieve, pero sabía que podía", completó.

Los atardeceres y amaneceres son increíbles. Hay que estudiar, no es algo de ponerse botas y salir, es algo muy riguroso de qué vestir, qué comer, qué equipo necesito, les recomiendo hacer cursos porque hay buenos instructores incluso en Esquel, salir con guías de montaña, son personas que saben y te dan seguridad. Es un ambiente muy peligroso y lejano a servicios médicos, los rescates llevan muchas horas y días, hacerlo progresivamente, lleva mucho tiempo de experiencia

Tras batir el récord, Frondizi llegó llegó al puesto de guardaparques después de 11horas 45minutos para completar su aventura de subir el Aconcagua por la Ruta de Los Polacos.

Fuentes: Revistas Desnivel y Turiski.