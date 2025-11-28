Alquileres en Mendoza: departamentos a $600.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú con cochera

En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

alquileres departamentos (2)

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 600 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Maipú

Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. No detalla con exactitud la superficie del inmueble, está ubicado en el Barrio Procrear, es perfecto para dos personas, está amoblado y no cuenta con gastos de expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $580.000. No se encontró una opción más económica.

maipu 1

Departamento en Godoy Cruz

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, cuenta con 3 aires acondicionados ya instalados, tiene cochera y no solicitan expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $550.000.

Godoy Cruz

Departamento en Capital

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Tiene 100 m2 de espacio, no permite tener mascota y está en gran estado, cuenta con expensas de 80 mil pesos y tiene 4 ambientes.

El valor del alquiler del departamento es de $550.000.