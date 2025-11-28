Alquileres en Mendoza: departamentos a $600.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú con cochera

Los informes demuestran que cada vez más personas optan por mudarse y alquilar en zonas más céntricas de la provincia de Mendoza, como Capital, Godoy Cruz y Maipú. Sea departamento o casa, los interesados en un alquiler se encuentran divididos en puntos claves a la hora de marcar un comportamiento: quienes priorizan más los servicios o los que se centran en el valor del inmueble.
Hay ciertos servicios que la gente no negocia cuando se trata de un alquiler, y uno de los más destacados en Mendoza, en este punto tiene que ver con las cocheras, de las más solicitadas en departamentos y casas. En Capital, Godoy Cruz y Maipú, hay ofertas que cumplen con esto y que tienen un valor menor a 600 mil pesos.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 600 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. No detalla con exactitud la superficie del inmueble, está ubicado en el Barrio Procrear, es perfecto para dos personas, está amoblado y no cuenta con gastos de expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $580.000. No se encontró una opción más económica.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, cuenta con 3 aires acondicionados ya instalados, tiene cochera y no solicitan expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $550.000.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. Tiene 100 m2 de espacio, no permite tener mascota y está en gran estado, cuenta con expensas de 80 mil pesos y tiene 4 ambientes.
El valor del alquiler del departamento es de $550.000.