Alquileres en Buenos Aires: departamentos a menos de 300 mil pesos

Buenos Aires es la capital del país, y muchos eligen asentarse en esta provincia en búsqueda de mayores oportunidades de vida. Los alquileres juegan un rol clave en esto, ya que poder acceder a la compra de una casa o departamento, parece más un sueño que una posibilidad real.
Mientras algunos se inclinan por buscar alquileres que tengan determinadas comodidades, como ubicación o cantidad de habitaciones, otros se centran en buscar precios de departamentos más económicos. En la provincia de Buenos Aires surgen alternativas interesantes, con montos cercanos a los 300 mil pesos.
Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires
Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado a la hora de hablar de alquileres. Estos sitios prácticamente ofrecen la totalidad de departamentos que hay disponibles en el mercado.
Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Caballito
Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 40m2, cuenta con cochera, tiene pocos años de antigüedad y cuenta con expensas de 25 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $300.000.
Departamento en Colegiales
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 30m2, es bastante antiguo y cuenta con expensas de 60 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $300.000.
Departamento en Recoleta
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 43m2, es conservado en excelente estado y cuenta con expensas, con un valor de 53 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $330.000.
Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.