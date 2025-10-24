Alquileres en Buenos Aires: departamentos a menos de 300 mil pesos

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

Alquileres 3 Los 2 ambientes, son una de las búsquedas que más se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Caballito

Este en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 40m2, cuenta con cochera, tiene pocos años de antigüedad y cuenta con expensas de 25 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $300.000.

caballito 1 Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Caballito, Buenos Aires.

Departamento en Colegiales

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 30m2, es bastante antiguo y cuenta con expensas de 60 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $300.000.

colegiales Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Colegiales, Buenos Aires.

Departamento en Recoleta

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 43m2, es conservado en excelente estado y cuenta con expensas, con un valor de 53 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $330.000.

recoleta Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Recoleta, Buenos Aires.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.