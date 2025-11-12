Alerta: tormenta solar mundial produce auroras australes visibles en Argentina

Una tormenta geomagnética ha llegado al planeta, lo que generó auroras boreales en Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Este fenómeno no sucede con frecuencia y a continuación te contaremos la razón por la que sucedió y cómo afecta a las distintas partes del mundo.
Qué es una tormenta solar
Una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material expulsado al sistema solar por el Sol. Cuando se dirige hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética
Estas pueden producir efectos como apagones de radio, cortes de energía y hermosas auroras australes. Sin embargo, no causan daños directos a nadie en la Tierra, ya que el campo magnético y la atmósfera de nuestro planeta nos protegen de lo peor de estas tormentas.
Estos campos magnéticos se retuercen a medida que el Sol gira, con su ecuador rotando más rápido que sus polos. Las tormentas solares suelen comenzar cuando estos campos magnéticos retorcidos del Sol se distorsionan y estiran tanto que se rompen y se reconectan (en un proceso llamado reconexión magnética), liberando grandes cantidades de energía.
Qué generó la tormenta
El NOAA emitió un comunicado sobre los fenómenos que están sucediendo actualmente en el mundo. En comunicado informan: "El paso de CME continúa, creemos que el "corazón" del CME actual, la nube magnética, ahora está pasando por la Tierra y continuará haciéndolo durante las horas nocturnas".
La fuerza magnética del pasaje CME se ha establecido en aproximadamente 8 veces la fuerza de fondo normal! Eso es lo suficientemente grave como para alcanzar los niveles de G4 en caso de que el campo magnético de la CME vuelva a ser opuesto al de la Tierra. Esta orientación puede cambiar/cambiar a medida que el pasaje continúa, lo que lleva a varios niveles de actividad.
Los pronosticadores de SWPC creen que la Tierra fue y está siendo afectada por las dos primeras de las tres llegadas anticipadas de CME.
Creemos que la CME final y más enérgica aún no ha llegado y puede estar todavía en camino para una llegada al mediodía (EST) más o menos. Estamos viendo indicios de otro CME, tal vez más fuerte, moviéndose a través del espacio y ese podría ser el tercer CME que todavía estamos esperando de acuerdo con nuestro pronóstico y señalado en la ejecución del modelo incluido.
Este tipo de anomalía no suele ser visible a simple vista, pero se relaciona con eventos como tormentas geomagnéticas que provocan auroras australes en latitudes inusuales. Por el momento se han observado algunas auroras en Estados Unidos y el sur de Chile. Es probable que se puedan observar en el sur de Argentina.