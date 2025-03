Alerta roja por calor extremo

El Servicio Meteorológico emitió un alerta rojo para una parte del país debido a temperaturas extremadamente altas. Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe.

mapa_temp_extremas (2).jpg

En la mayoría de las provincias ahora tienen 35° C con sol. La sensación térmica es más caliente, como 36° C. Pronóstico de condiciones soleadas el resto del día. Hoy, la temperatura oscilará entre 27° C y 37° C, y la sensación térmica será de entre 26° C y 38° C.