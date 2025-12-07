Alerta naranja en Mendoza: fuertes lluvias, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza.

Estos son los departamentos en alerta este domingo.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.