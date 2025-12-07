Alerta naranja en Mendoza: fuertes lluvias, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Luego de varios días con días nublados en la provincia de Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia. A continuación te contaremos los departamentos que se verán afectados este domingo 7 de diciembre y las medidas de protección que se deben tomar.
Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza.
El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.