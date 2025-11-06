Alerta granizo en Mendoza: lluvias, vientos y actividad eléctrica este jueves

Muchos días de alerta por lluvia han llegado a lo largo y ancho del país. Este jueves 6 de noviembre el Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo a la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza. El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso, estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.