Alerta granizo en Mendoza: lluvias, vientos y actividad eléctrica este jueves

Alerta por granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza. El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.

mapa_alertas - 2025-11-06T072450.212 Estas son las zonas de Mendoza que se encuentran en alerta naranja.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.