Ale Vigil reveló sus intentos para que Messi promocione el vino argentino en el mundo

alejandro vigil.jpg Ale Vigil, uno de los enólogos mendocinos más famosos del mundo, intentó que el mejor futbolista del planeta promocionara vino local en sus redes.

"Beckham tiene un broker que le consigue muy buenos vinos, eso lo sabíamos, es un bebedor de borgoña", explicó el enólogo sobre el regalo en el que no tuvo participación la bodega mendocina.

"En Nueva York firmé una botella pero no sabía para qué era y ayer (por el lunes) me sorprendió mucho", contó Vigil, aunque no es la primera vez que le ocurre con sus creaciones vitícolas.

Ale Vigil detalló que el botellón que David Beckham le dio a Messi "es un Malbec Argentino, cosecha 2008, es nuestra insignia, el vino más vendido de Catena Zapata".

Vigil intentó que Messi promocione el vino argentino

En la industria vitivinícola no es usual trabajar con grandes dimensiones de botellas, como la que recibió Lio Messi. En el caso de Catena Zapata, su enólogo dijo que "trabajamos en un 15 o 20% con formatos grandes, dependiendo las añadas", y reveló que "en formatos grandes los vinos tienen mejor guarda".

"La boca es prácticamente igual en todas las botellas, entonces tenés más litros de vino para el mismo ingreso de oxígeno con lo cual perduran mucho más", se explayó y agregó que las botellas así de grandes son destinadas "sobre todo a coleccionistas, no tanto para su comercialización masiva.

Vigil reveló que, además de este botellón de 6 litros -más grande que una damajuana, por caso- "también tengo botellas de 9 litros", utilizados especialmente "en los eventos importantes".

Messi4.jfif Lio Messi no promociona alcohol en sus redes, por eso no podría "vender" vinos mendocinos.

Este vino fue lanzado hace un par de semanas en Nueva York por el propio Vigil, quien confesó que no sabe cuánto puede haber pagado Beckham por el botellón de Malbec Argentino de Catena Zapata. "He visto precios de hasta 10.000 dólares, pero la verdad que no sé a cuánto lo consiguió él, ha sido una sorpresa sumamente agradable para nosotros y sobre todo para el vino argentino".

Ale Vigil reveló que, a través de Wines of Argentina -como presidente-, ha intentado hacer algunas acciones con Lionel Messi pero "su cuenta (en redes) no puede promocionar alcohol". De ahí que el posteo fue subido por David Beckham y no por Messi.

Quiero que se visibilice el vino argentino, después las marcas harán su trabajo con marketing; pero una vez que posicionemos el vino argentino, todos van a vender. Quiero que se visibilice el vino argentino, después las marcas harán su trabajo con marketing; pero una vez que posicionemos el vino argentino, todos van a vender.