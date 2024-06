No es de Napa Valley, Lionel Messi y David Beckham mostraron su amor por un vino mendocino

lionel messi, copa america.jpg Lionel Messi.

Quien no quiso quedarse fuera de los saludos fue David Beckham, quien utilizó su cuenta de Instagram para desearle a Messi un Feliz Cumpleaños. "Happy Birthday to the greatest. Feliz cumpleaños mi amigo", fue la frase que eligió el jugador inglés para felicitar a Messi.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación en Instagram es que ambos jugadores aparecen posando junto a una botella de vino de una bodega mendocina.

¿Qué vino mendocino toman Lionel Messi y David Beckham?

Se trata de un vino de la bodega mendocina Catena Zapata. Incluso quienes notaron este detalle fueron los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente bromearon con la idea de que estaban tomándose un "vinito".

Lionel Messi.jpg Lionel Messi y David Beckham.

La bodega Catena Zapata es una de las más prestigiosas no solo de la provincia de Mendoza, sino también del mundo, ya que la misma fue elegida como la mejor del mundo en un ranking internacional titulado "World’s Best Vineyards".

Actualmente, esta bodega argentina está a cargo de Nicolás Catena Zapata. "Ha sido una persona clave en cambiar el destino de la vitivinicultura argentina, empujándola hacia la alta calidad y el marketing inteligente", aseguran desde la bodega ubicada en Luján de Cuyo, de donde salió el vino para Messi.