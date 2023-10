Al menos 9 mendocinos esperan regresar de Israel por temor a nuevos ataques de Hamas

"Mi sobrina no tiene fuerzas para hablar, eso me dijo. Están esperando para salir en estas horas. Es muy triste la situación y hace un rato nos comentaba que, directamente, no puede más con su alma, con esas palabras", contó a Diario UNO Andrés Zyrulnik, miembro de la colectividad judía de Mendoza. Hablaba de sus dos familiares, Mariana y Daniela Levy, quienes viven desde hace más de dos años en Tel Aviv.

Las dos chicas ya habían conseguido pasajes para regresar a mediados de esta semana y por eso no lo harían con el avión Hércules preparado por el Ministerio de Relaciones exteriores, que ya tuvo su primera misión exitosa a última hora del miércoles, sino por cuenta propia. La salida de Israel esperaban hacerla en horas de la madrugada y fue conseguida con El Al, la aerolínea comercial de aquel país.