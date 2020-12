¡Al Colón!: Una bailarina clásica sanmartiniana de 13 años fue incorporada al prestigioso ballet

morena 1.jpg

Su padre cuenta que "More comenzó con danza clásica a los 4 años. Al comienzo no quería continuar, pero la profesora la vio con muchas aptitudes y nos aconsejó que siguiera" y reconoce que "a nosotros nos costó muchísimo entender de que More tenía una luz pero, por suerte, nos enseñaron a darnos cuenta de eso".

Las cualidades de Morena y su dedicación fueron abriéndole puertas y comenzaron a hacerla conocida. "Estuvo en el programa de Susana Gimenez Pequeños Gigantes (2019) y alabaron su capacidad y todos reconocieron que era una artista en potencia", dice Fabián.

More fue vista por la directora de Fundecua, una ONG conformada por músicos y artistas que potencian el arte y que es también directora del Colón.

Así fue que More primero fue invitada el año pasado a participar de la Marcha Sinfónica de los Niños y los Jóvenes por el Clima, un encuentro de artistas de todo Latinoamérica, y de otros eventos similares.

"Ahora, este 24 a la medianoche,participóLa Navidad de la Esperanza", que se transmitió por la TV Pública", cuenta el papá de More.

morena 3.jpg

Orgulloso, Fabián sostiene que "está buena la carrera que está haciendo. Ya la conocen en el país y en el mundo" y remarca que el perfeccionamiento que ahora comenzará en el Teatro Colón es, quizás, uno de los escalones más importantes. "La invitaron, hizo un curso de dos semanas online y quedó", cuenta.

Morena se radicará en Buenos Aires, si la pandemia lo permite. Incluso su padre reconoce que "estamos pensando en irnos toda la familia para Buenos Aires. Estamos viendo cómo organizar el cambio, pero es una posibilidad cierta".

morena 2.jpg

Fabián Taboada confiesa que "la danza clásica nos cambió la vida, nos revolucionó a todos en la familia" y dice que la carrera de Morena "nos arrastra a todos".

Asegura que tener en la familia a una bailarina clásica "es sacrificado, pero también es muy lindo".

Además sostiene que "nos importa mucho y estamos muy agradecidos del apoyo moral que recibimos. Eso es importantísimo, más importante que el dinero. Porque nosotros podemos ir resolviendo las necesidades que todo esto genera, pero sentirnos apoyados en lo moral es muy importante".