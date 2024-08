Agustina Restucci y la odisea que representa ser autora independiente en Argentina

Agustina Restucci 3.jpg Agustina Restucci.

¿Quién es Agustina Restucci?

Agustina es una joven escritora oriunda de Buenos Aires. "No tuve contacto con la escritura hasta mi vida adulta, cerca de los 30 años; lo que sí siempre tuve en abundancia, aunque no era consciente de su particularidad, fue una imaginación inmensa", afirma.

En cuanto a su inspiración, Agustina asegura: "Me inspiran las sombras. No en el sentido oscuro de la palabra, sino como referencia de todo lo que se esconde detrás de las apariencias. Me inspira el misterio, lo mágico, lo imperceptible, los matices de la condición humana, esa lucha constante entre lo que mostramos y lo que realmente somos".

¿Cómo es el proceso de publicación siendo una escritora/autora independiente?

"Para empezar, tengo que decir que me equivoqué muchas veces. Todavía lo hago. Mi error fue primero conceptual, el pensar que la única manera de tener “éxito” era de la mano de una editorial de las grandes, de las que leen tu manuscrito, te felicitan y te pagan por publicar tu libro", reflexiona Agustina.

"Lo más adecuado, para mí, es encontrar una editorial de auto publicación con la que una se sienta cómoda. Para eso hay que averiguar, buscar, hablar, leer, para ver cuál se adapta más al estilo con el que una se identifica. Estas editoriales ofrecen distintos paquetes. La edición, por ejemplo. En mi caso, para mis últimas dos novelas (El Origen de las Flores y El Origen de las Piedras), no contraté el servicio de la editorial de lectura, corrección y edición, sino que di con una editora independiente (después de buscar mucho y con recomendación de personas de la industria), que por suerte aceptó trabajar conmigo y en cuyo criterio confío para darle a mis novelas, el profesionalismo justo. Me parece importante conocer y elegir quién edite tu historia", continúa explicando Restucci.

En cuanto a la creación o ideación de sus portadas, Agustina asegura que utilizó Canva y que existen muchas aplicaciones y herramientas para poder maquetar y crear una novela.

Sin embargo, Restucci reflexiona sobre las decepciones y frustraciones por las que un autor independiente puede atravesar. "Tratar de encontrar tu libro en una librería siendo una autora nueva, desconocida y autopublicada es decepcionante. Si buscas en el último estante tal vez te encuentres, o tal vez todavía estés en el depósito", afirma la escritora.

►TE PUEDE INTERESAR: Mejor que en las películas: las comedias románticas que nos enamoraron reunidas en un solo libro

¿Cuáles son los próximos proyectos de Agustina Restucci?

"Mis próximos pasos a seguir son darle los últimos toques a la tercera y última entrega de la "Trilogía del Origen" ("El Origen de las Flores" es el primer libro, seguido por "El Origen de las Piedras"). A modo de adelanto, puedo decir que se trata de una historia en la que la ciencia y el misticismo se entrelazan de manera tal que el lector es testigo de lo que sucede una vez que lo lógico se encuentra con lo inexplicable. Creo que para fin de este año o principios de 2025 ya va a estar en el mercado", dice Agustina.

Agustina Restucci (1).jpg Libros de Agustina Restucci.

Además está trabajando en un libro de cuentos, de estilo fantástico pero con toques de realismo mágico, y espera poder publicarlo en los próximos meses. Si te interesa acceder a las publicaciones de Agustina, puedes comunicarte con ella a través de Instagram (@agusrestulibros) o por Empretienda (https://agustinarestucci.empretienda.com.ar/).