Pese a que no pudo viajar desde Italia a recibir el premio, el alvearense se mostró feliz del premio y de ser considerado uno de los mejores del mundo en su puesto. "El premio es de Argentina, yo no siento que sea algún mérito personal en los ser considerado el Mejor Central, hay grandísimos jugadores que han tenido un desempeño increíble, y creo que lo siguen haciendo, así que creo que me falta todavía para eso. Trabajo día a día para poder mejorar".

loser 3.jpg Agustín Loser, mendocino destacado que es figura en la selección argentina de vóleibol.

Sobre la gente de su ciudad natal y como habían tomado este nuevo halago para su ídolo, Agustín dijo con cierta congoja, por no poder venir para las Fiestas: "En Alvear siempre recibí un cariño enorme, lo siento así cada vez que voy, también ahora, a través de las redes sociales. Esto es algo que agradezco muchísimo lo que me hacen sentir".

Agustín mide 1,97 metros, y ya con 17 años (2014) integró por primera vez la selección argentina para el Sudamericano Sub-19. En 2017 integró el seleccionado que hizo historia, al ser el primero de Argentina en ser campeón Mundial. Fue en la cita ecuménica de la categoría Sub-23, que se consagró en Egipto al vencer a Rusia en la final.

loser-tokio-bronce.jpg Agustín ha participado de dos hechos históricos del vóley argentino. la obtención de un campeonato Mundial (Sub 23) y la segunda medalla en un Juego Olímpico -Tokio 2020-.

El alvearense que comenzó a jugar en la secundaria -Escuela de Agricultura de General Alvear. Fue el año pasado, en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde repitieron la medalla de bronce de Seúl ´88. En este certamen Loser fue elegido Mejor bloqueador.

Este año 2022, Argentina participó del Mundial de Polonia y Eslovenia, y obtuvo el octavo puesto. Agustín Loser fue titular inamovible, y en las estadísticas finales fue el nuevamente Mejor Bloqueador.

loser 2.jpg Agustín ahora brilla en la liga más competitiva del vóley mundial, la italiana. Allí integra el Allianz MIlano.

Tras su paso por Ciudad Voley, Bolívar Voley, en la Liga Argentina A1 (del 2015 al 2020), su destino fue Europa. Jugó dos temporadas en el Tourcoing de Francia, y actualmente integra el Allianz Milano, en la liga más poderosa del mundo, la de Italia.

Un triunfador con toda la humildad

Con la calma y humildad que demostró cuando lo conocimos en Mendoza en los preparativos de aquel Sudamericano de Colombia en 2014, donde lo llevó el por entonces ayudante técnico mendocino Luis Testa, este espigado alvearense desestimó halagos en su brillante presente.

loser-pepe gonzalez-premio uno.jpg Una joya de archivo. Aquí Loser junto a otro mendocino que hizo historia en la selección argentina, Pepe González. Ambos recibieron en 2014 Premios UNO a la excelencia deportiva en vóleibol.

Desde la concentración de su equipo en Italia, Agustín contó: "Estamos con muchísima actividad. Jugamos el 26 (de diciembre), ahora estamos viajando para jugar de vuelta. Tenemos una agenda bastante apretada para ser esta época".

Consultado sobre el premio Olimpia de Plata que recibió, dijo sin falsa modestia: "Estoy muy contento con este premio recibido, la verdad que es como una caricia, es un reconocimiento al trabajo que hace uno todos los días, tanto en lo individual, como en equipo. Porque si no fuera por el equipo, los premios no estarían".

loser-secundaria (1).jpg Agustín (11) posa con sus compañeros de la escuela secundaria, la Agrícola de Alvear. El equipo "Chacareros" fue su primera escuadra.

Un duro año por delante, entre liga italiana y selección

De cara a la actividad, que no para en Europa para las Fiestas de Fin de Año, Loser contó: "Ahora estoy jugando en Milano, la italiana es una de las ligas más fuertes del mundo, junto con la de Polonia. Estoy contento de jugara acá. Hemos tropezado en un par de partidos que deberíamos haber ganado, por lo que no estamos en el mejor momento respecto a la tabla".

Luego agregó: "En lo personal estoy contento con el equipo, con el club, la relación es buenísima, y disfrutando de jugar en esta liga. Todos los partidos son muy difíciles, están los mejores jugadores del mundo. Ahora las expectativas son tratar de llegar lo más alto con el equipo, seguir trabajando día a día para lograrlo".

Respecto a la actividad con la selección argentina, sexteto que dirige Marcelo Méndez, Loser destacó: "Ya en mayo o junio tocará volver a la selección argentina, donde tenemos un gran año. Hay que buscar clasificar a los Juegos Olímpicos, lo que es un lindo desafío, y vamos a dejar todo por lograrlo".