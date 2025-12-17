En virtud de lo ordenado por el GEJUAF de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “B” (inicial del nombre de la niña).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de doce años
“B” tiene 12 años, cuenta que le gusta mucho bailar y escuchar música; también disfruta de armar pulseras y en ocasiones pinta. Le gustan los deportes y desea iniciar la práctica de fútbol. Es una niña muy conversadora y afectuosa, que muestra su cariño y a quien le gusta que sean afectuosos con ella.
Asiste a 5° grado de una escuela formal de su zona en el turno mañana. Por fuera de la escuela asiste a psicología, a fin de ayudarla a procesar las situaciones que ha atravesado. Quienes la conocen cuentan que “B” es una niña entusiasta, a quien le gustan las actividades que se le proponen, sobre todo si son al aire libre. Por momentos le gusta ayudar con los quehaceres.
Se enoja frente a situaciones que considera injustas hacia ella u otras niñas. Desde los equipos técnicos que trabajamos con “B” creemos que es importante contar con una familia que tenga apertura y flexibilidad para acompañarla en las actividades de su interés y terapias. Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, sin presentar ninguna preferencia en el tipo de configuración.
Dónde comunicarse
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 261 6799541.