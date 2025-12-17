Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 12 años

“B” tiene 12 años, cuenta que le gusta mucho bailar y escuchar música; también disfruta de armar pulseras y en ocasiones pinta. Le gustan los deportes y desea iniciar la práctica de fútbol. Es una niña muy conversadora y afectuosa, que muestra su cariño y a quien le gusta que sean afectuosos con ella.

Asiste a 5° grado de una escuela formal de su zona en el turno mañana. Por fuera de la escuela asiste a psicología, a fin de ayudarla a procesar las situaciones que ha atravesado. Quienes la conocen cuentan que “B” es una niña entusiasta, a quien le gustan las actividades que se le proponen, sobre todo si son al aire libre. Por momentos le gusta ayudar con los quehaceres.