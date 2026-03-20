En virtud de lo ordenado por el 3° Juzgado de Familia, se convoca a aquellas personas que quieran vincularse con una adolescente cuyo nombre empieza con la letra “S”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente
“S” Es una joven extrovertida, charlatana y algo distraída, que no le cuesta establecer lazos con otros niños, adolescentes y adultos. Se desenvuelve con gran autonomía. Disfruta del deporte, aunque actualmente por su horario escolar no puede practicarlo. Concurre a una escuela formal de su zona, cursando el 2° año del secundario, en el turno tarde.
Cuenta que le gusta asistir a la escuela, donde tiene muchos amigos, es una joven con buen estado de salud general, que asiste sólo a tratamiento psicológico a los fines de elaborar las falencias que ha tenido su familia de origen, a quienes aún ella refiere afectivamente.
Tiene tres hermanos con quienes les gustaría continuar vínculo de manera esporádica. Cuenta que le gustaría contar con una familia que la ayude a progresar y en su camino a la adultez. No tiene inconvenientes en mudarse de su ciudad, ya que le gusta conocer lugares nuevos.
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al RPA enviando mail a: [email protected] o por whatsapp al 2616799541.