Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el 3° Juzgado de Familia, se convoca a aquellas personas que quieran vincularse con una adolescente cuyo nombre empieza con la letra “S”.

“S” Es una joven extrovertida, charlatana y algo distraída, que no le cuesta establecer lazos con otros niños, adolescentes y adultos. Se desenvuelve con gran autonomía. Disfruta del deporte, aunque actualmente por su horario escolar no puede practicarlo. Concurre a una escuela formal de su zona, cursando el 2° año del secundario, en el turno tarde.

Cuenta que le gusta asistir a la escuela, donde tiene muchos amigos, es una joven con buen estado de salud general, que asiste sólo a tratamiento psicológico a los fines de elaborar las falencias que ha tenido su familia de origen, a quienes aún ella refiere afectivamente.

Tiene tres hermanos con quienes les gustaría continuar vínculo de manera esporádica. Cuenta que le gustaría contar con una familia que la ayude a progresar y en su camino a la adultez. No tiene inconvenientes en mudarse de su ciudad, ya que le gusta conocer lugares nuevos.

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al RPA enviando mail a: [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar