Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente

“S” Es una joven extrovertida, charlatana y algo distraída, que no le cuesta establecer lazos con otros niños, adolescentes y adultos. Se desenvuelve con gran autonomía. Disfruta del deporte, aunque actualmente por su horario escolar no puede practicarlo. Concurre a una escuela formal de su zona, cursando el 2° año del secundario, en el turno tarde.

Cuenta que le gusta asistir a la escuela, donde tiene muchos amigos, es una joven con buen estado de salud general, que asiste sólo a tratamiento psicológico a los fines de elaborar las falencias que ha tenido su familia de origen, a quienes aún ella refiere afectivamente.