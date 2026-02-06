Inicio Sociedad Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de once años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Jugado de Gestión Asociada de Las Heras y el Registro Provincial de Adopción de la Provincia de Mendoza, se convoca a aquellas personas que deseen formar parte de la vida de “M” (inicial de su nombre) de 11 años de edad.

“M” se destaca por tener un corazón enorme; en la Escuela se encuentra cursando el Cuarto Grado y le encanta hacer amigos. “M” disfruta a pleno de la vida al aire libre, se divierte andando en bicicleta, jugando al futbol, corriendo y soñando con paisajes montañosos con nieve.

“M” tiene una sonrisa que ilumina, es muy cariñoso y expresa lo que siente con total naturalidad. Se maneja con autonomía en su día a día y le encanta compartir momentos con quienes forman parte de su día a día. Su comida favorita es el asado y se divierte mucho con los paseos en metrotranvía.

“M” tiene una hermana melliza con quien juega, ríe y comparte su mundo. “M” desea encontrar una familia que lo abrace con amor, que lo escuche, lo respete y acompañe en su crecimiento.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en familia para “M”, sosteniéndolo; valorándolo y acompañándolo en sus procesos de crecimiento, cubriendo sus necesidades afectivas, materiales y terapéuticas, pueden comunicarse al mail: [email protected] o comunicarse al celular 2616799541.

