Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

“M” se destaca por tener un corazón enorme; en la Escuela se encuentra cursando el Cuarto Grado y le encanta hacer amigos. “M” disfruta a pleno de la vida al aire libre, se divierte andando en bicicleta, jugando al futbol, corriendo y soñando con paisajes montañosos con nieve.

“M” tiene una sonrisa que ilumina, es muy cariñoso y expresa lo que siente con total naturalidad. Se maneja con autonomía en su día a día y le encanta compartir momentos con quienes forman parte de su día a día. Su comida favorita es el asado y se divierte mucho con los paseos en metrotranvía.