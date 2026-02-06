Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

En virtud de lo ordenado por el Jugado de Gestión Asociada de Las Heras y el Registro Provincial de Adopción de la Provincia de Mendoza, se convoca a aquellas personas que deseen formar parte de la vida de “M” (inicial de su nombre) de 11 años de edad.
“M” se destaca por tener un corazón enorme; en la Escuela se encuentra cursando el Cuarto Grado y le encanta hacer amigos. “M” disfruta a pleno de la vida al aire libre, se divierte andando en bicicleta, jugando al futbol, corriendo y soñando con paisajes montañosos con nieve.
“M” tiene una sonrisa que ilumina, es muy cariñoso y expresa lo que siente con total naturalidad. Se maneja con autonomía en su día a día y le encanta compartir momentos con quienes forman parte de su día a día. Su comida favorita es el asado y se divierte mucho con los paseos en metrotranvía.
“M” tiene una hermana melliza con quien juega, ríe y comparte su mundo. “M” desea encontrar una familia que lo abrace con amor, que lo escuche, lo respete y acompañe en su crecimiento.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en familia para “M”, sosteniéndolo; valorándolo y acompañándolo en sus procesos de crecimiento, cubriendo sus necesidades afectivas, materiales y terapéuticas, pueden comunicarse al mail: [email protected] o comunicarse al celular 2616799541.