Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niña de 9 años

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “A” (inicial de su nombre).
A. tiene 9 años, es una niña inteligente, extrovertida y coqueta. Disfruta de maquillarse y pintarse las uñas. Le gusta colorear, dibujar con fibras y fibrones, ir a la pileta en verano y jugar a la pelota. Disfruta de realizar paseos, bailar y jugar a las cartas. Su personaje preferido actualmente es Stich.
En relación a su educación pasó a 5to grado de escuela común, contando con buen rendimiento. Como actividad recreativa disfruta de practicar voley los días martes y jueves al regresar de la escuela. Es importante destacar que logra expresar con naturalidad sus necesidades y deseos, señalando también aquello que no quiere o no le gusta.
A, tiene buena relación con sus pares y disfruta actividades que se realizan en el hogar de forma grupal, aunque en ocasiones prefiere espacios y grupos más reducidos para vincularse.
Actualmente cuenta con su espacio terapéutico de psicología, y psiquiatría, con el objetivo de trabajar aspectos de su historia de vida y aprender a gestionar sus emociones ante situaciones que puedan generarle malestar. Buscamos una familia que pueda acompañar a “A” en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y hacer efectivos sus derechos.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.Dra. Cecilia Gabriela Nievas Jueza de Familia y Violencia Familiar GEJUAF 2-Guaymallén