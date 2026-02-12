Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niña de 9 años

A. tiene 9 años, es una niña inteligente, extrovertida y coqueta. Disfruta de maquillarse y pintarse las uñas. Le gusta colorear, dibujar con fibras y fibrones, ir a la pileta en verano y jugar a la pelota. Disfruta de realizar paseos, bailar y jugar a las cartas. Su personaje preferido actualmente es Stich.

En relación a su educación pasó a 5to grado de escuela común, contando con buen rendimiento. Como actividad recreativa disfruta de practicar voley los días martes y jueves al regresar de la escuela. Es importante destacar que logra expresar con naturalidad sus necesidades y deseos, señalando también aquello que no quiere o no le gusta.