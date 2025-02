Adivina la celebridad: el actor que ha recibido más de 40 premios y fue multado por ebriedad.

Tiene más de 40 premios, entre ellos la Orden del Mérito Cultural Geumgwan.

Es propietario de varios restaurantes italianos.

También se dedica al desarrollo inmobiliario.

Fue parte de The Acolyte de Star Wars siendo el maestro Sol.

Tuvo problemas con la ley por conducir ebrio.

Respuesta y recomendaciones sobre el actor

El actor en cuestión es Lee Jung-jae y aquí debajo te recomendamos dos de sus películas más importantes:

Junto a los dioses: los últimos 49 días

Tuvo su llegada al cine en 2018 y dura 2 horas y 21 minutos.

Sinopsis: La continuación de "Along with the Gods: The Two Worlds" no se hace de rogar. Aquí, Su-Hong y sus tres guardianes del más allá viajan a través de los siete infiernos para conseguir reencarnarse. Mientras, un dios desafía todas las reglas para ayudar a gente común en el mundo de los vivos.

Libranos del mal

Se estrenó en 2020 y tiene una duración total de 1 hora y 48 minutos.

Sinopsis: Un asesino viaja a Tailandia tras un escandaloso caso de secuestro que lo vincula. Sin embargo, mientras rastrea paso a paso el caso, descubre que es perseguido por un hombre que busca vengar la muerte de su hermano.