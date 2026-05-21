Bruce Dern, protagonista de 'Silent Running', sorprendió en Cannes a sus 89 años

En Hollywood, Dern se ha caracterizado por interpretar personajes característicos y se ha ganado una reputación en papeles de villano o persona inestable. Uno de sus personajes más conocidos es el de Freeman Lowell, en la película de ciencia ficción "Naves misteriosas" o "Silent Running" (1972).

En 2013 fue galardonado con el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su trabajo en la road movie Nebraska de Alexander Payne.

¿Cómo se ve hoy el actor Bruce Dern?

Laura Dern y su padre Bruce Dern llegaron a Cannes para la proyección de "La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer". No fue una aparición más, ya que se trató de laprimera vez que padre e hija posaban juntos públicamente desde la muerte de Diane Ladd, fallecida en noviembre de 2025 a los 89 años.

Embed - Fotogramas on Instagram: "Laura Dern y Bruce Dern juntos en Cannes 2026. A veces una alfombra roja no necesita grandes cosas para emocionar. Dos generaciones de Hollywood compartiendo un mismo momento bajo las luces de Cannes durante la proyección de ‘La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer’. Y sí, es imposible no enternecerse viendo algo así. ¿A ti también te ha caído una lagrimita? #LauraDern #BruceDern #Cannes2026 #Cannes" View this post on Instagram

Muchos podrían pensar que por ser hija de dos actores Laura triunfó de un día para otro en Hollywood, pero no fue así. Bruce Dern se negó deliberadamente a facilitarle el camino a Laura en sus inicios en el cine. Quería que su hija se ganara el respeto por su propio talento, no por su apellido.

A través del documental "Dernsie", dirigido por Mike Mendez, se reconstruye más de seis décadas de carrera de Bruce con testimonios de cineastas como Quentin Tarantino y Alexander Payne, además de la propia Laura.

El documental también se adentra en zonas más dolorosas de la biografía familiar, incluida la muerte accidental en 1962 de Diane Elizabeth, la primera hija de Bruce y Diane, una tragedia que marcó para siempre a ambos y cuya sombra atravesó buena parte de su historia compartida.