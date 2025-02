Laura Dern - Terciopelo azul.jpg Laura Dern junto a Kyle MacLachlan en la película Terciopelo azul.

Así luce la ganadora del Premio Óscar Laura Dern

Laura Dern ha estado nominada a 24 premios en su carrera como actriz entre los que se destacan las 3 veces que los Premios Óscar la tuvo en cuenta: una vez en la categoría Mejor actriz por su participación en Rambling Rose y dos veces en Mejor actriz de reparto por su rol en Wild y en Historia de un matrimonio. Finalmente logró quedarse con el premio de la Academia en el 2020 por la tercera de las películas donde comparte elenco con Scarlett Johansson y Adam Driver.

laura-dern-oscar-1581410265.jpg Laura Dern tras recibir el Premio Óscar en el año 2020.

Además de destacarse en el cine también participó en series de televisión y hasta de un video musical de la exitosa cantante Taylor Swift. Así luce hoy Laura Dern.

Laura Dern3.jpg Así luce hoy Laura Dern.

Laura Dern y sus palabras hacia el director David Lynch

David Lynch nació un 20 de enero de 1946 y falleció el 15 de enero de 2025, es por eso que Laura Dern le dedicó unas palabras que fueron publicadas en el prestigioso diario Los Angeles Timesdonde expresó todo el cariño y admiración que tiene por su amigo.

Laura Dern5.jpg Laura Dern con David Lynch, fue su director y amigo.

Su carta comienza expresando: "Mientras me siento aquí congelada, tratando de poner en palabras todo lo que siento por David Lynch en su cumpleaños, sigo pensando que es demasiado pronto, demasiado pronto para expresar lo que estoy sintiendo, todo mientras la angustia nos rodea en nuestra ciudad en este momento".

Luego, relata cómo conoció al director: "En el aspecto artístico, encontré mi persona en ti. Bueno, tú me encontraste a mí. A los 17 años, entré en una oficina de casting en 1985 para conocerte para “Blue Velvet”. Eras la persona más única y llena de luz que jamás había visto. Y al instante te sentí como si fueras parte de mi familia. Tuvimos una conversación que incluyó temas tan variados como "El mago de Oz", Bob's Big Boy, sándwiches de pavo en pan blanco, meditación trascendental (a la que me guiaste, como lo has hecho con tantas otras personas en todo el mundo) y luego, por supuesto, hablamos de nuestro amor compartido por Los Ángeles".

Laura Dern6.jpg La carta está llena de recuerdos y de momentos compartidos por el director y la actriz.

En las líneas finales expresó: "Qué viaje tan maravilloso sigues desplegando para mí. Me encanta que cuando te fuiste, estabas planeando tu próxima gran aventura. Te extrañaré y te amaré por el resto de mi vida".

Si deseas leer la carta completa, puedes hacer clic a continuación: la hermosa carta que le escribió Laura Dern a David Lynch.