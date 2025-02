¿Cómo se ve hoy el actor Christopher Masterson?

Christopher Masterson tiene actualmente 45 años y sigue desempeñándose como actor. Sus primeros pasos en la actuación fue en producciones como "Mom I Can Do It" (1992), "Singles" (1992), "The Road Home" (1994) y "La isla de las cabezas cortadas" (1995)

Uno de sus primeros trabajos importantes fue en 1997 en la película "La boda de mi mejor amigo", donde interpretó al hermano menor de Dermot Mulroney.

Luego fue elegido para el papel de Francis en la serie "Malcolm in the Middle", la cual duró de 2000 a 2006 emitiéndose durante siete temporadas y con la participación de Chris en todas ellas.

Otros de sus proyectos han sido "Scary Movie 2", "American History X", "Dragonheart: A new beginning", "Nice Guys Finish Last", "Hold On", "Wuthering Heights".

Christopher Masterson.jpg Christopher Masterson en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Masterson estuvo en pareja con la actriz Laura Prepon, con quien mantuvo una relación desde 1999. Tiempo después comenzó a salir con la actriz Yolanda Pecoraro.

En noviembre de 2020 ambos revelaron que estaban esperando su primer hijo, el cual nació en 2021 y la llamaron Chiara Darby Masterson.