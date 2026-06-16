Adiós a las escalas: Así es el nuevo avión capaz de volar 22 horas sin tocar tierra

Autonomía de locura: Capaz de recorrer más de 17,000 kilómetros sin parar a repostar.

Capaz de recorrer más de sin parar a repostar. Tiempo récord en el aire: Hasta 22 horas de vuelo ininterrumpido.

Hasta de vuelo ininterrumpido. Capacidad exclusiva: Espacio para 238 pasajeros divididos en cuatro clases (mucho menos abarrotado que un vuelo tradicional para garantizar la comodidad).

Espacio para 238 pasajeros divididos en cuatro clases (mucho menos abarrotado que un vuelo tradicional para garantizar la comodidad). El "secreto" técnico: Un tanque trasero modificado que almacena 20,000 litros extra de combustible y una estructura reforzada para soportar el despegue.

avion record

El reto para tu salud: ¿Qué pasa en tu cuerpo tras 22 horas volando?

Aquí es donde el tema se vuelve un desafío. Volar arriba de un avión casi un día entero sin salir de la cabina tiene un impacto real en el cuerpo humano. Los expertos médicos advierten que por cada dos horas adicionales de vuelo, el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda aumenta un 26%.

A esto se le suma la fatiga, los dolores de cabeza y el impacto por la baja humedad y menor oxígeno a miles de pies de altura. ¿La solución de las aerolíneas? El nuevo A350-1000ULR incorporará una "zona de bienestar" (wellness zone), un espacio dedicado exclusivamente para que los pasajeros puedan levantarse, estirar las piernas, hacer movimientos recomendados e hidratarse.

El modelo de avión que pone a temblar a los gigantes de las conexiones

El éxito de este avión es una victoria para los turistas de Estados Unidos, México y el Caribe, que en el futuro podrían ver rutas ultralargas abaratando tiempos hacia Asia o el Pacífico.

Sin embargo, enciende las alarmas en potencias de la aviación como Dubái, Doha o Singapur. Estos impresionantes aeropuertos construyeron imperios económicos sirviendo como "paradas obligatorias" (hubs) entre continentes. Si los aviones ya no necesitan bajar a cargar gasolina, ¿qué pasará con sus millonarios ingresos comerciales? Esa es una de las grandes dudas si este tipo de aviones llega a dominar el cielo.