Adelgazar rápido: la dieta para perder 1 kilo por semana sin esfuerzo

Esta dieta "consiste en un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida y, desde el punto de vista alimentario, se sustenta en alimentos similares a los que contempla la dieta mediterránea -en España-" primereó el especialista.

Dieta FAFO 2.jpg Los gustitos no están prohibidos, pero no hay que abusar de ellos.

La dieta FAFO para bajar 1 kilo por semana

La dieta FAFO, un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight (Flexible y Amigable para Todos) según señala un informe de Infosalus, incluye "comidas normales" y permite "disfrutar de los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de los hábitos diarios".

Gómez y Blasco detalló "sólo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos, de manera que resulten muy agradables para el paladar".

Luego destacó: "El principal rasgo que la distingue de otras dietas es que se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, (...) así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos".

Un punto favorable de esta dieta es que quien la hace no tiene la sensación de estar siguiendo un régimen. Uno de sus puntos principales es ingerir todos los tipos de nutrientes que están en los alimentos, pero promoviendo el consumo de productos locales, naturales, frescos y saludables (sin listas difìciles de conseguir).

Dieta FAFO.jpg Cuando vayas a un nutricionista pedile una dieta FAFO.

Por supuesto, es importante prestar atención a las cantidades. Los gustitos no están 'prohibidos', aunque solamente en forma ocasional.

Otro de los consejos ineludibles de la dieta FAFO es comer despacio, masticando bien cada bocado. De esta manera estaremos dando tiempo a que nuestro cerebro mande la señal de saciedad y, por lo tanto, ingiramos menos cantidad de calorías que si tomáramos los alimentos demasiado rápido.

Esta forma de abordaje, de probada eficacia para reducir la obesidad,"es fácil de llevar a cabo, cuando se hace guiado por profesionales; sin duda, cuando se realiza adecuadamente, permite a una persona perder kilos, con una cantidad aproximada entre medio y un kilo a la semana"

Finalmente, otra de las ventajas que encuentran los expertos es que la práctica de este tipo de alimentación para combatir la obesidad es asequible para poblaciones con pocos recursos.

Por eso, si vas a un profesional de la nutrición debes decirle que quieres una dieta FAFO, de modo tal que se ajuste a tus necesidades, tiempos y bolsillo.

Si el o la nutricionista no sabe de qué le hablas, busca otro profesional.