Acompañamiento Social en agosto 2026: fecha de cobro, requisitos y prórroga hasta 2028

Para el período de agosto de 2026, la fecha exacta de cobro quedó fijada para el viernes 7 de agosto. El depósito se ejecuta de forma unificada para la totalidad de las terminaciones de DNI.

Quiénes integran el padrón del Programa Acompañamiento Social

La línea económica no contempla aperturas de nuevas inscripciones y permanece acotada al universo de titulares que ya integraban la nómina oficial del antiguo Potenciar Trabajo. El programa abarca tres perfiles prioritarios:

Hombres y mujeres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.

en situación de vulnerabilidad social. Mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años a cargo.

menores de 18 años a cargo. Titulares derivados de Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo Nacional vinculados a problemáticas específicas de salud, aislamiento o riesgo financiero.

Las cuatro exigencias para mantener la percepción del pago

Para conservar la continuidad del cobro mensual de $78.000 sin sufrir suspensiones en el padrón, los beneficiarios deben dar cumplimiento a una serie de corresponsabilidades obligatorias:

Controles prenatales: presentar los certificados de seguimiento médico en caso de embarazo.

presentar los certificados de seguimiento médico en caso de embarazo. Calendario de vacunación: acreditar las dosis al día correspondientes al Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo.

acreditar las dosis al día correspondientes al Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo. Certificado de escolaridad: demostrar la asistencia y regularidad escolar de niños y adolescentes del grupo familiar.

demostrar la asistencia y regularidad escolar de niños y adolescentes del grupo familiar. Capacitaciones digitales: completar los trayectos formativos autogestionados disponibles en la plataforma web "Formando Capital Humano".

Cómo verificar la liquidación en Mi ANSES o Mi Argentina

Los participantes del programa pueden constatar la acreditación de la prestación o consultar el estado de su cobro ingresando a los portales digitales oficiales: