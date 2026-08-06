Tras la reestructuración del esquema de asistencia social y la baja definitiva de la línea Volver al Trabajo concretada en abril, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del Programa Acompañamiento Social (PAS). A través de la Resolución 90/2026 publicada en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Sandra Pettovello extendió la duración del beneficio de 24 a 48 meses, garantizando su funcionamiento hasta abril de 2028.
Acompañamiento Social en agosto 2026: fecha de cobro, requisitos y prórroga hasta 2028
El Ministerio de Capital Humano mantiene la vigencia de la única línea activa del ex Potenciar Trabajo. La fecha oficial de acreditación en cuenta bancaria, los grupos alcanzados y las condiciones obligatorias de permanencia.
La asistencia económica, administrada operacionalmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mantiene congelado su valor en $78.000, suma que se liquida de manera directa en las cajas de ahorro de los beneficiarios.
Cuándo se cobra el Acompañamiento Social en agosto
El depósito del haber del programa de Acompañamiento Social responde a un esquema de acreditación mensual prefijado por calendario. El dinero se gira a las cuentas de los titulares durante el quinto día hábil del mes.
Para el período de agosto de 2026, la fecha exacta de cobro quedó fijada para el viernes 7 de agosto. El depósito se ejecuta de forma unificada para la totalidad de las terminaciones de DNI.
Quiénes integran el padrón del Programa Acompañamiento Social
La línea económica no contempla aperturas de nuevas inscripciones y permanece acotada al universo de titulares que ya integraban la nómina oficial del antiguo Potenciar Trabajo. El programa abarca tres perfiles prioritarios:
- Hombres y mujeres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.
- Mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años a cargo.
- Titulares derivados de Unidades de Gestión del Poder Ejecutivo Nacional vinculados a problemáticas específicas de salud, aislamiento o riesgo financiero.
Las cuatro exigencias para mantener la percepción del pago
Para conservar la continuidad del cobro mensual de $78.000 sin sufrir suspensiones en el padrón, los beneficiarios deben dar cumplimiento a una serie de corresponsabilidades obligatorias:
- Controles prenatales: presentar los certificados de seguimiento médico en caso de embarazo.
- Calendario de vacunación: acreditar las dosis al día correspondientes al Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo.
- Certificado de escolaridad: demostrar la asistencia y regularidad escolar de niños y adolescentes del grupo familiar.
- Capacitaciones digitales: completar los trayectos formativos autogestionados disponibles en la plataforma web "Formando Capital Humano".
Cómo verificar la liquidación en Mi ANSES o Mi Argentina
Los participantes del programa pueden constatar la acreditación de la prestación o consultar el estado de su cobro ingresando a los portales digitales oficiales:
- Acceder a las plataformas web o aplicaciones móviles de Mi Argentina o Mi ANSES.
- Colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al menú desplegable y presionar en la sección "Mis cobros".
- Corroborar el desglose de los fondos asignados para el mes en curso bajo la denominación del programa.
En pocas palabras
- Acompañamiento Social: Continúa el beneficio económico de $78.000 hasta abril de 2028.
- Requisitos y Pago: Se cobra el 7 de agosto, manteniendo condiciones de permanencia y exigencias.
- Verificación: El estado de cobro se puede consultar en Mi ANSES o Mi Argentina.