Acertijo para pensar: ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega?

hombre pensando ¿Sabes qué es lo que siempre viene pero nunca llega?

Acertijo de lógica: ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea la siguiente: ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? En el primer vistazo puede parecer un enigma complejo o ilógico, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista.

Si todavía estás intentando encontrar la solución, hay un detalle que puede ayudarte a encaminar el pensamiento: lo esperamos cada día...

mujer mirando la mañana La respuesta está en esta imagen.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el mañana.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste!, En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.