Acertijo mental: ¿cuántos huevos pone esta gallina?

Una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio.

Acertijo solo para mentes habilidosas: ¿cuántos huevos pone esta gallina?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

¿Cuántos huevos pone una gallina en un día?

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción difícil de resolver. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: las gallinas no pueden poner la porción de un huevo, pero en el plano matemático sí.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla.

La solución del acertijo es: si 1,5 gallinas ponen 1,5 huevos en 1,5 días, debe ser que una gallina pondrá un huevo en el mismo período de tiempo: 1,5 días. Ahora, si una gallina pone un huevo en 1,5 días, significa que una gallina pondrá solo 2/3 de un huevo en un día. Entonces la respuesta es 2/3 de un huevo.