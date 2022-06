Abogado de las víctimas del Próvolo: "No cambió la situación procesal de Kumiko Kosaka"

Luego continuó explicando: "Esta medida tiene un plazo, y que es de dos años, prorrogable por un año más. En el caso de Kumiko Kosaka se cumplieron cinco años, porque cuando se estaba venciendo la primer prisión preventiva, surgió un nuevo delito y por este se dictó una nueva prisión".

image.png La monja Kosaka Kumiko se entregó y quedó detenida en 2017: del penal Agua de las Avispas pasó a la detención domiciliaria.

La corte integrada por Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido tomó la decisión de liberar a la religiosa en forma unánime, lo que fue duramente reprochado por los familiares de las víctimas del Próvolo.

Se venció la segunda prisión domiciliaria

La situación procesal de la moja de 47 años llegó al vencimiento, por segunda vez, de la medida precautoria. "El caso se dio cuando una de las víctimas contó un hecho que no se había mencionado antes y que la implicaba a ella directamente por un abuso sexual como autora. Eso fue hace tres años atrás, y hoy (este viernes) se cumplió el máximo plazo que tiene previsto el Código Procesal Penal para que una persona esté privada de la libertad, y obligatoriamente los jueces tienen que darle la libertad", dijo Lecour.

VÍCTIMAS DEL PRÓVOLO LECOUR.jpg Lucas Lecour explicó que la situación de la monja Kumiko no ha cambiado respecto al juicio, sólo que podrá ir y sentarse junto a sus abogados en la corte.

"La única excepción sería si se está cerca de dictar la sentencia, y por el contrario, estamos muy lejos de esto", agregó contrariado el abogado que representa a las víctimas.

Respecto a la situación procesal del juicio, Lecour explicó: "En realidad, en el juicio han declarado 32 personas, y están citadas a declarar 166. Este es un juicio que viene muy lento, es parte de la estrategia de la defensa de Kumiko Kosaka, de demorar y dilatar todo, un poco también para esto, para que ella recuperara su libertad antes de la sentencia".

El juicio sigue adelante normalmente

El representante de las víctimas hipoacúsicas y los familiares del instituto Antonio Próvolo trató de llevarles tranquilidad. "Lo importante para los familiares y las víctimas es quede bien en claro que no es que ha habido algo en el juicio por el cual Kumiko Kosaka se encuentra en una mejor situación, o que no le creen a las víctimas, o que se terminó el juicio para ella. No, es una cuestión de plazos, nada más. El juicio continúa igual", expresó.

Para concluir, aportó la única diferencia que habrá a partir de este viernes a las 14. "Lo único es que ella va a ir al juicio en libertad, y cuando antes se conectaba desde su casa, por la prisión domiciliaria, a partir del lunes puede ir y sentarse al lado de sus abogados, como cualquier imputado que va a un juicio".