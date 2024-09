A sus 43 años, así se ve hoy Sandra Thijika, la niña que conmovió a Lady Di

Sandra estaba en un taller de ortopedias para personas mutiladas, y Lady Di no dudó en hablar con ella y sacarse una foto debajo de un árbol.

Lady Di Sandra Thijika.jpg Lady Di en Angola.

¿Cómo luce hoy Sandra Thijika, la niña que conmovió a Lady Di?

Sandra tiene actualmente 43 años y es madre de 5 hijos. Incluso una de sus hijas se llama Diana, en homenaje a Lady Di.

"Creo conocí a la princesa Diana un martes, vino al y quería ver cómo se hacía un cambio de prótesis. En aquel momento era muy pequeña y comenzaron a medir mi rodilla para que pudieran ver cómo encajaba la prótesis. La princesa Diana estaba observando este proceso y comenzó a llorar cuando vio que me medían para una nueva prótesis. Después de que me midieron la rodilla, salimos y nos sentamos junto a una higuera. Ella me estaba hablando y yo me sentí muy feliz, me sentí completa al tener la atención de una princesa", recordó Sandra recientemente.

Quien incluso viajó a Angola para visitarla fue el príncipe Harry, el hijo menor de Lady Di. La visita ocurrió en 2019 y allí el príncipe le dijo: "Tus hijos crecerán hasta tu edad y no habrá minas terrestres".

