Por qué la madre de Lady Di la abandonó cuando era pequeña

¿Por que Frances abandonó a sus hijos?

Frances Roche fue la primera esposa de John Spencer, VII conde de Spencer. Frances y John se casaron en 1954, cuando ella tenía 18 años.

Padres Lady Di.jpg Frances y John, los padres de Lady Di.

En 1955 nació Elizabeth Spencer, en 1957 Cynthia Spencer, en 1960 nació John Spencer II (pero el bebé falleció a las 10 horas de haber nacido). Luego, en 1961 nació Lady Di, y en 1964 Charles Spencer, el actual IX conde de Spencer.

En 1967 Frances Roche conoció a Peter Shand Kydd, un empresario australiano. Esto llevo a Frances a ponerle fin a su matrimonio con John Spencer y abandonó a toda su familia para irse con Kydd. Sin embargo, Lord Spencer ganó la custodia de sus hijos y por este motivo Frances no pudo volver a verlos.

Frances nunca se imaginó que su propia madre, Lady Fermoy, testificaría en contra de ella, lo cual terminó ayudando a Lord Spencer para ganar la custodia de los niños.

"Mi madre me decepcionó terriblemente con la boda (...). No paraba de llorar y decía que no podía con la presión", aseguró Lady Di durante una entrevista con Andrew Morton en "Diana: su verdadera historia".

Lady Di.jpg Lady Di y su madre.

¿Cuándo y de qué murió Frances Roche?

Frances Roche falleció el 3 de junio de 2004, luego de padecer durante muchos años Parkinson. Tenía 68 años.