Plantas.jpg

Y es que además de decorar, darle vida y color a tu casa, las plantas trepadoras son ideales para refrescar tu hogar. Esto se da gracias a sus hojas que al cubrir distintas superficies funcionan como una barrera contra las altas temperaturas absorbiendo el calor. Por estas razones son consideradas muy resistentes al calor y a la exposición directa del sol.

plantas-trepadoras.jpg

7 plantas trepadoras que resisten el calor y el sol directo

Jazmín: esta planta trepadora es la favorita de muchos gracias a sus flores aromáticas que desprenden un perfume exquisito. Sus flores tienen forma de estrellas y cuelgan desde cualquier pared en la que se trepe. Necesita de un riego regular en verano y más moderado en invierno.

Hiedra: es la más popular de todas, es fácil de cuidar y le dará al exterior de la casa un toque verde hermoso. En primavera-verano necesita ser abonada cada 15 días. Se sugiere plantarla durante la primavera y cuidar el riego de los esquejes para que crezcan fuertes.

Claveles: aportan color y alegría a cada lugar donde se encuentre. Aguanta el sol directo del verano y existen muchas especies con distintas formas y colores: rojo, blanco, amarillo, naranja.

Gazania: resiste muy bien el sol y el calor. Tiene flores en tonos naranjas, amarillos, rojos, blancos, rosas que se enredarán por las paredes dándole mucho color al lugar. Requiere de pocos cuidados.

plantas-trepadoras-glicina-8.jpg

Glicina: es una vistosa planta que con su aroma y color llenará de vida el jardín, la terraza o balcón. Necesita de un riego regular sobre todo los días de mucho calor. Además, será importante podarla cuando termine su floración o cuando esté en reposo.

Petunia: aguantan el sol, el calor y no necesitan demasiada agua. Tiene flores delicadas en forma de trompeta que decorarán cualquier espacio exterior con los de sus flores rosas, moradas, blancas y rojas. Son amantes del sol directo y de una tierra bien drenada.

Agaves: casi no necesitan agua y son ideales para el verano ya que les encanta el calor. Por otro lado, no toleran el frío, por lo que durante esos meses es probable que no se encuentre en sus mejores condiciones.