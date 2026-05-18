Todo listo para los Martín Fierro 2026, la noche más esperada de la TV

Desde las 19 comenzará la tradicional alfombra roja, con entrevistas a artistas, conductores, periodistas y protagonistas del espectáculo.

A partir de las 21 iniciará oficialmente la premiación, donde se entregarán las estatuillas en 35 categorías.

Como ocurre cada año, se espera una fuerte presencia de las principales figuras de la televisión abierta, plataformas y programas de entretenimiento.

Martín Fierro 2024_Luis Ventura Luis Ventura es el actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Foto: Prensa Martín Fierro Federal / Diario Uno

Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026

La gala se transmitirá en vivo por Telefe y también podrá seguirse online a través de YouTube y Twitch mediante Streams Telefe.

En televisión, la señal estará disponible en:

DirecTV: canal 123 y 1123 HD

Cablevisión y Telecentro: canal 12

Flow: canal 10

Telecentro Play: canales 12 y 1001

Pamela David.JPG Pamela David, estrella de América TV, está nominada a Mejor Conducción Femenina por su labor en Desayuno Americano.

Conducción femenina:

La categoría de Labor en Conducción Femenina será una de las más competitivas de la noche y contará con siete nominadas:

Moria Casán – La mañana con Moria (Eltrece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Vero Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Nominados a conducción masculina:

Darío Barassi – Ahora Caigo

Iván de Pineda – Pasapalabra e Iván de viaje

Guido Kaczka – Buenas noches familia

Santiago del Moro – Gran Hermano

Nicolás Occhiato – La Voz Argentina

Los principales nominados de la televisión:

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Reality

Gran Hermano 2025 (Telefe)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Cuestión de peso (Eltrece)

Entretenimientos

Ahora Caigo

Buenas noches familia

Pasapalabra

Big Show

La Voz Argentina

Medianoche con Jey

Otro día perdido

Mejor actor y actriz:

Mejor actor

César Bordón

Luciano Cáceres

Gustavo Garzón

Benjamín Vicuña

Mejor actriz

Gimena Accardi

Paloma Contreras

Susú Pecoraro

Jazmín Stuart