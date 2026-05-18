La televisión argentina vuelve a vestirse de gala este lunes 18 de mayo con una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026, la tradicional ceremonia organizada por APTRA que reconoce a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año.
Todo listo para los Martín Fierro 2026, la noche más esperada de la TV
Pamela David, periodista de América TV, está nominada a Mejor Conducción Femenina por Desayuno Americano. Las estatuillas se reparten en 35 categorías
La entrega se realizará en el Hilton Buenos Aires y contará con la conducción de Santiago del Moro, una de las principales figuras de la pantalla de Telefe.
A qué hora empiezan los Martín Fierro 2026
La ceremonia tendrá dos momentos clave:
- Desde las 19 comenzará la tradicional alfombra roja, con entrevistas a artistas, conductores, periodistas y protagonistas del espectáculo.
- A partir de las 21 iniciará oficialmente la premiación, donde se entregarán las estatuillas en 35 categorías.
Como ocurre cada año, se espera una fuerte presencia de las principales figuras de la televisión abierta, plataformas y programas de entretenimiento.
Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026
La gala se transmitirá en vivo por Telefe y también podrá seguirse online a través de YouTube y Twitch mediante Streams Telefe.
En televisión, la señal estará disponible en:
- DirecTV: canal 123 y 1123 HD
- Cablevisión y Telecentro: canal 12
- Flow: canal 10
- Telecentro Play: canales 12 y 1001
Conducción femenina:
La categoría de Labor en Conducción Femenina será una de las más competitivas de la noche y contará con siete nominadas:
- Moria Casán – La mañana con Moria (Eltrece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Vero Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Nominados a conducción masculina:
- Darío Barassi – Ahora Caigo
- Iván de Pineda – Pasapalabra e Iván de viaje
- Guido Kaczka – Buenas noches familia
- Santiago del Moro – Gran Hermano
- Nicolás Occhiato – La Voz Argentina
Los principales nominados de la televisión:
Ficción
- Amia, la serie (Telefe)
- La voz ausente (Eltrece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)
Reality
- Gran Hermano 2025 (Telefe)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Cuestión de peso (Eltrece)
- Entretenimientos
- Ahora Caigo
- Buenas noches familia
- Pasapalabra
- Big Show
- La Voz Argentina
- Medianoche con Jey
- Otro día perdido
Mejor actor y actriz:
Mejor actor
- César Bordón
- Luciano Cáceres
- Gustavo Garzón
- Benjamín Vicuña
Mejor actriz
- Gimena Accardi
- Paloma Contreras
- Susú Pecoraro
- Jazmín Stuart