Se tiraron al público y desataron la locura: Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su gira mundial en Argentina

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia al lanzar su EP Papota y luego presentaron su Tiny Desk que los llevó a la fama mundial e incluso lograron 10 nominaciones en los Latin Grammy. Tras dos años increíbles, en la noche del jueves presentaron su nuevo disco en Buenos Aires, en un Movistar Arena repleto de gente.
Los intérpretes de El día del amigo dieron inicio a su gira internacional, y como no podía ser de otra manera, cantaron con sus seguidores más fieles en un show de dos horas. El dúo parece no tener límites creativos, por lo que se mostraron más genuinos que nunca y sumando una nueva página a su historia.
El espectáculo incorporó mensajes de bienestar y frases célebres para conectar con el público y marcar el inicio de esta nueva etapa artística. Entre cambios de vestuario, ovaciones contantes y una energía que desbordaba, los artistas incluso se lanzaron al público, desatando la euforia en el Movistar Arena.
Cómo fue el show de Paco y Ca7riel
En la previa del show, las pantallas mostraban frases que reflejan su forma de vivir: “El cuerpo siempre habla lo que la mente calla” (Alejandro Jodorowsky) y “Tus pensamientos crean tu realidad” (Osho), entre otras.
Cuando llego la hora del inicio, una doctora salió al escenario, mientras una voz decía: "Gracias por apuntarse a la demostración del programa intensivo Free Spirits Wellness Center. Esto es una demostracción interactiva de cómo conseguimos liberar a los espíritus de sujetos absolutamente quebrados en menos de 90 minutos. Nuestro pacientes de hoy están despertando en uno de los peores estados posibles, pero los verán salir de esta sala en verdaderos espíritus libres con simples pasos cuidadosamente diseñados”.
Así, una cortina blanca que cubría el escenario cayó dejando ver a Paco y Ca7riel acostados en camillas. En ese momento comenzó a sonar No me sirve más, de su nuevo disco. Algunos de los temas que sonaron durante la noche fueron Nada nuevo, Ay Ay Ay, Muero, Mi Diosa, #TETAS de PAPOTA.
Uno de los momentos más vibrantes del show fue cuando se dirigieron a la tribuna detrás de ellos. En la ubicación se ubicaban celebridades como Juliana Gattas, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Walas, Coti Sorokin, Luz Gaggi y Anita B Queen, que lucían barbijos y batas de enfermeros.
Para terminar el show, Ca7riel y Paco invitaron a los famosos al escenario, y el Movistar Arena se convirtió en una fiesta, entre gritos, saltos y pogos.