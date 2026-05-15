Se tiraron al público y desataron la locura: Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su gira mundial en Argentina

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Cómo fue el show de Paco y Ca7riel

En la previa del show, las pantallas mostraban frases que reflejan su forma de vivir: “El cuerpo siempre habla lo que la mente calla” (Alejandro Jodorowsky) y “Tus pensamientos crean tu realidad” (Osho), entre otras.

Cuando llego la hora del inicio, una doctora salió al escenario, mientras una voz decía: "Gracias por apuntarse a la demostración del programa intensivo Free Spirits Wellness Center. Esto es una demostracción interactiva de cómo conseguimos liberar a los espíritus de sujetos absolutamente quebrados en menos de 90 minutos. Nuestro pacientes de hoy están despertando en uno de los peores estados posibles, pero los verán salir de esta sala en verdaderos espíritus libres con simples pasos cuidadosamente diseñados”.

Paco y Ca7riel en vivo Este 14 y 15 de mayo en el Movistar Arena, inician su gira mundial Free Spirits World Tour. Imágenes de Instagram.

Así, una cortina blanca que cubría el escenario cayó dejando ver a Paco y Ca7riel acostados en camillas. En ese momento comenzó a sonar No me sirve más, de su nuevo disco. Algunos de los temas que sonaron durante la noche fueron Nada nuevo, Ay Ay Ay, Muero, Mi Diosa, #TETAS de PAPOTA.

Uno de los momentos más vibrantes del show fue cuando se dirigieron a la tribuna detrás de ellos. En la ubicación se ubicaban celebridades como Juliana Gattas, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Walas, Coti Sorokin, Luz Gaggi y Anita B Queen, que lucían barbijos y batas de enfermeros.

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Para terminar el show, Ca7riel y Paco invitaron a los famosos al escenario, y el Movistar Arena se convirtió en una fiesta, entre gritos, saltos y pogos.