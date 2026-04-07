Video: este es el episodio en el que el Coyote finalmente atrapa al Correcaminos

correcaminos y el coyote

¿Hay un episodio en el que el Correcaminos es atrapado por el Coyote?

Este episodio realmente existe. En él, se puede ver cómo una trampa del coyote finalmente funciona y hasta él se sorprende de lo ocurrido. Luego ata dinamita alrededor del ave y cuando los cartuchos explotan, solamente queda el correcaminos ya cocinado.

Sin embargo, hay una salvedad: este episodio del Correcaminos no lo produjo Warner Bros; es decir, no es oficial. El video fue hecho por una agencia de animación a pedido de un multimillonario japonés que quería ver cumplido su sueño de la infancia, o al menos eso dice la versión más aceptada.

correcaminos y el coyote (2)

Lo cierto es que las características del dibujo animado son parecidas al estilo usado en la década del 50. Ello, acompañado de una viralización por correo electrónico en épocas en donde los engaños no eran tan populares, alimentó el mito de que el episodio en donde el Coyote atrapa al Correcaminos y lo cocina, realmente existía y era parte de la historia oficial.

Video: El episodio en el que el Coyote finalmente atrapa al Correcaminos