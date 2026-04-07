Hace años, en internet comenzó a circular un episodio de la caricatura del Correcaminos y el Coyote en donde este último finalmente atrapaba a su rival y lograba cocinarlo. Aún hoy es posible encontrar ese capítulo, pero hay una trampa detrás de esto.
Video: este es el episodio en el que el Coyote finalmente atrapa al Correcaminos
Hace un tiempo circuló el famoso episodio en el que el Coyote finalmente atrapa y cocina al Correcaminos, aunque guarda una trampa
La caricatura de El Correcaminos es una de las más célebres de Warner Bros. La consigna era simple: un Coyote obsesionado con atrapar a un Correcaminos colocaba trampas a lo largo del desierto que nunca funcionaban y que, generalmente, jugaban en contra suya.
Esto no era ninguna casualidad, los creadores de este dibujo animado habían impuesto esa regla, ya que era la premisa del show. La otra era que el Correcaminos nunca le podía hacer daño al Coyote. Y así era, ya que el Coyote siempre salía lastimado por su propia torpeza o porque sus trampas funcionaban mal. Pero esas reglas se rompieron. O eso creyeron muchas personas.
¿Hay un episodio en el que el Correcaminos es atrapado por el Coyote?
Este episodio realmente existe. En él, se puede ver cómo una trampa del coyote finalmente funciona y hasta él se sorprende de lo ocurrido. Luego ata dinamita alrededor del ave y cuando los cartuchos explotan, solamente queda el correcaminos ya cocinado.
Sin embargo, hay una salvedad: este episodio del Correcaminos no lo produjo Warner Bros; es decir, no es oficial. El video fue hecho por una agencia de animación a pedido de un multimillonario japonés que quería ver cumplido su sueño de la infancia, o al menos eso dice la versión más aceptada.
Lo cierto es que las características del dibujo animado son parecidas al estilo usado en la década del 50. Ello, acompañado de una viralización por correo electrónico en épocas en donde los engaños no eran tan populares, alimentó el mito de que el episodio en donde el Coyote atrapa al Correcaminos y lo cocina, realmente existía y era parte de la historia oficial.
Video: El episodio en el que el Coyote finalmente atrapa al Correcaminos