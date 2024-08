La nueva propuesta de Netflix está protagonizada por Felicia Maxime, en tanto que Edvin Ryding, Ida Engvoll, Alva Bratt y Zara Larsson, en su debut actoral, completan el elenco.

Una parte de ti ("En del av dig" en su idioma original) tiene una duración de 100 minutos (una hora y 40 minutos) y fue producida por Alexandra Thönnersten y Stefan H. Lindén para SF Studios.

El gigante del streaming Netflix realiza una breve descripción sobre la película Una parte de ti y dice: "Una chica lucha por reconstruir su mundo devastado en este emotivo y agridulce drama sobre el fin de la adolescencia y quienes se quedan atrás".

Mientras que la sinopsis oficial de Una parte de ti cuenta que una adolescente de 17 años, Agnes, posee todo lo que sueña: ser la chica más popular de la escuela y tener novio. Entonces ocurre lo peor posible y su mundo se pone patas arriba.

El tráiler de la película Una parte de ti fue publicado por Netflix en las distintas plataformas.

